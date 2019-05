MRC de Lac-Saint-Jean-Est : la SQ poursuit son opération vitesse

Ils entreprennent une campagne pour réduire la vitesse des usagers de la route.

L’an dernier, la SQ a émis, sur le seul territoire d’Alma, 67 constats de vitesse, 25 constats pour d’autres infractions et 21 avis de non-conformité et avis de vérification mécanique. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon-Lalancette

Une centaine de constats d'infraction ont été remis à Alma l'an dernier. La campagne s’étend dorénavant à l’ensemble de la MRC.

Grâce aux plaintes de citoyens, la SQ a pu cibler plusieurs endroits problématiques.

Le printemps, c’est tout le temps une période de l’année assez cible. Il commence à faire beau et les gens commencent à rouler. Il y a toujours une augmentation de la vitesse dans les quartiers et sur les artères. On veut axer sur les préoccupations que les gens nous ont démontrées et agir sur le sentiment de sécurité.

Daniel Jean, directeur du centre de service de la SQ, Alma