Les séries 2019 dans la LNH, autre preuve de l'apport immense du Collège Athol Murray au monde du hockey

Le site Internet du Collège indique clairement que 19 anciens des Hounds ont joué ou dirigé dans la LNH au cours de la saison 2018-2019. 13 d’entre eux ont participé aux éliminatoires.

Le directeur du programme de hockey des Hounds de Notre Dame, Jeremy Mylymok. Photo : Radio-Canada

Le directeur du programme de hockey de l'établissement, Jeremy Mylymok, souligne l'importance de cette représentation du Collège parmi l'élite mondiale du hockey.

« Nous sommes toujours fiers de voir nos anciens se développer et réussir. C’est toujours agréable de les suivre à la télévision et de pouvoir dire à nos jeunes qu’ils ont déjà été, eux aussi, des Hounds. »

Liste des anciens Hounds dans la LNH cette saison : Joueurs (minimum 1 match) : Sean Couturier, Flyers de Philadelphie

Jordan Eberle, Islanders de New York

Morgan Rielly, Maple Leafs de Toronto

Jaden Schwartz, Blues de St. Louis

Tyler Myers, Jets de Winnipeg

Braydon Coburn, Lightning de Tampa Bay

Jordan Weal, Canadiens de Montréal

Curtis McElhinney, Hurricanes de la Caroline

Dillon Dubé, Flames de Calgary

Haydn Fleury, Hurricanes de la Caroline

Scott Darling, Hurricanes de la Caroline

Brayden McNabb, Golden Knights de Vegas

Slater Koekkoek, Blackhawks de Chicago

Chris Gibson, Islanders de New York

Zac Rinaldo, Predators de Nashville

Jack Rodewald, Sénateurs d’Ottawa



Entraîneurs : Rod Brind'Amour, Hurricanes de la Caroline

Barry Trotz, Islanders de New York

Jon Cooper, Lightning de Tampa Bay

Mais Jeremy Mylymok ne veut pas qu’on parle uniquement de son programme pour le développement hockeyeurs.

Il veut plutôt mettre l'accent sur les hommes et les femmes, qui sont passés par là, qui connaissent du succès dans divers domaines.

« Nous ne développons pas seulement des joueurs. Nous développons des leaders pour la société. Nous voulons voir nos élèves avoir du succès, peu importe l'avenue choisie. [...] J'étais à Tampa Bay cet hiver avec Vincent Lecavalier, Braydon Coburn et Jon Cooper et ils ont tous dit que leur passage à Wilcox les a préparés pour leur vie d'adulte. »

Schwartz, une fierté

Jeremy Mylymok se dit particulièrement fier de Jaden Schwartz, des Blues de Saint-Louis, dont l'équipe vient de se qualifier pour la finale de l'Association Ouest contre les Sharks de San Jose.

Ce dernier a passé quatre saisons avec les Hounds, de 2005 à 2009, évoluant aux niveaux Bantam AAA, Midget AAA et Junior A.

Situé sur le campus du Collège Athol Murray, l'aréna Duncan McNeill est le domicile de toutes les équipes de hockey des Hounds de Notre Dame. Photo : Radio-Canada

Né à Wilcox, Jaden a été le troisième enfant de la famille Schwartz à porter les couleurs des Hounds après les passages remarqués de son frère Rylan et de sa soeur Mandi.

Mandi est décédée en 2011 à l’âge de 23 ans d’une leucémie myéloïde aiguë. Depuis 2015, les Hounds organisent un tournoi de hockey féminin portant son nom au début du mois de décembre.

Nul doute, la famille Schwartz est d’une importance capitale pour les Hounds. Pour cette raison, quand Jaden marque un but à Saint-Louis, la sirène de but résonne jusqu’à Wilcox.

« Jaden est un homme tellement humble. Chaque été, il revient sur le campus pour s’entraîner, et chaque fois, il prend le temps de parler et de patiner avec nos jeunes. On se sert de lui comme modèle pour nos joueurs actuels », explique Jeremy Mylymok.

Le mur des célébrités du Collège Athol Murray présente des photos d'anciens étudiants du Collège Athol Murray qui ont percé dans les rangs professionnels de différents sports. Photo : Radio-Canada

La belle histoire des « Canes »

Les Hurricanes de la Caroline sont sans contredit l’une des plus belles histoires de la présente saison dans la LNH.

Qualifiés pour les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2009, les Hurricanes ont surpris les champions en titre, les Capitals de Washington, avant de balayer les Islanders de New York pour se frayer un chemin jusqu’en finale de l’Association de l’Est contre les Bruins de Boston.

Rod Brind'Amour est passé à Notre Dame de 1985 à 1987. Photo : Associated Press / Gerry Broome

Les Hurricanes de la Caroline sont l’équipe de la LNH comptant le plus grand nombre d’anciens du Collège Notre Dame avec trois joueurs et l'entraîneur-chef Rod Brind'Amour.

Quand il y a autant d’anciens Hounds dans une équipe, c’est difficile de ne pas les encourager. Jeremy Mylymok

La blessure du gardien Petr Mrazek a permis à l'ex-Hound, Curtis McElhinney, de défendre la cage des Hurricanes. L'auxiliaire a tenu le fort, enregistrant une moyenne de buts alloués à 1,56 au cours des trois matchs auquel il a pris part.

« Je suis content de voir qu’à 35 ans, il a enfin la chance de montrer son talent. C’est un gars qui travaille fort, qui accepte son rôle en demeurant positif et qui est apprécié de tous ses coéquipiers. »