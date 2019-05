Au moins 15 ans de prison pour avoir tué sa fiancée

Réjean Gautreau, de Moncton, a entendu sa peine mardi. L'homme de 39 ans avait plaidé coupable en février du meurtre au second degré de sa fiancée, Naomi Bartlette, 33 ans.

Naomi Bartlette a été retrouvée battue, étranglée et cachée dans un placard dans l’appartement qu’elle partageait avec Réjean Gautreau au centre-ville de Moncton il y a un an.

Le juge de la Cour du Banc de la Reine Jean-Paul Ouellette a qualifié le meurtre de brutal et spontané face à une personne sans défense, un crime de passion sous l’influence des drogues et de l’alcool.

Réjean Gautreau avait plaidé coupable pour meurtre au second degré, un crime qui requiert automatiquement la prison à vie, mais avec une possibilité de libération conditionnelle après un certain temps. Le juge a décidé que l’accusé devra attendre au moins 15 ans avant de pouvoir être éligible à une telle libération.

Naomi Bartlette avait deux jeunes enfants et, selon sa famille et des amis, était toujours présente pour aider les autres. Naomi avait un avenir et allait faire quelque chose de bien de sa vie , a dit sa grand-mère, Gisele Deveaux, lors d’une déclaration en cour.

L’amour, ce n’est pas supposé faire mal. Gisele Deveaux, grand-mère de la victime

Une dispute au sujet de la drogue

La famille a encore du mal à comprendre ce qui s’est passé le 6 avril 2018. Selon l’avocate de la Couronne, Mélanie Poirier LeBlanc, le couple s’est disputé à propos de la consommation de crack, un dérivé de la cocaïne. La victime aurait affirmé ne plus pouvoir supporter la situation et vouloir quitter Réjean Gautreau dès le lendemain.

C’est à ce moment que Réjean Gautreau l’a frappée à la tête avec une patte de table, l’a étranglée et a enroulé son corps dans une couverture pour le cacher dans un garde-robe. Il a ensuite nettoyé le sang dans l’appartement avant de quitter pour aller fumer du crack, toujours selon l’avocate de la Couronne, qui racontait les faits alors que les membres de la famille de la victime étaient en larmes.

Je ne peux pas décrire comment tout a été si rapide , a dit quant à lui Réjean Gautreau.

Le corps de Naomi Bartlette a été découvert deux jours plus tard. Réjean Gautreau s’est alors confié à la police, assurant qu’il avait bu de l’alcool et consommé du crack cette journée-là.

L’avocate de la défense, Annie Maltais, a lu une déclaration en son nom alors qu’il était dans le box des accusés, la tête basse.

Je m’ennuie d’elle tous les jours et je ne pourrai jamais me pardonner ce que j’ai fait. Réjean Gautreau

Mais pour l’amie de Naomi, Sasha Tardif, c’est trop peu, trop tard. Il est probablement vraiment désolé, mais ça ne la ramènera pas.

