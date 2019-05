L'Alberta doit se préparer à d'autres feux de forêt importants

Même si la situation cette année en Alberta est calme jusqu'à maintenant, un revirement de situation pourrait rapidement se produire, explique Marc-André Parisien du Centre de contrôle des forêts du Canada.

« La saison a commencé officiellement le 1er mars, mais ça commence vraiment tout doucement. Il y a eu quelques semaines avec des feux dans des zones de prairies en Saskatchewan et en Alberta, mais comme on a eu un peu de précipitations ces dernières semaines, c’est tranquille. Par contre, avec une dizaine de jours de temps sec, de grands feux pourraient se déclarer », explique le chercheur.

Marc-André Parisien du Centre de contrôle des forêts du Canada Photo : Radio-Canada

Marc-André Parisien constate que les changements climatiques favorisent les incendies extrêmes.

« Il y a une tendance ascendante. On observe plus de grands feux. Sur un horizon de 50 ans, la saison des feux s’est rallongée d’environ deux semaines. Les incendies peuvent brûler pendant des semaines comme on l’a vu avec Fort McMurray il y a trois ans », ajoute Marc-André Parisien.

Une solution potentielle, selon le chercheur, pourrait être les brûlages dirigés, comme les parcs nationaux Banff ou Jasper le font déjà.

« Le problème, c’est que c’est cher. Il y a un risque que le feu s’échappe et brûle des superficies non anticipées. Il faut aussi prévoir et s’assurer d’avoir tout en place. Si les conditions ne sont pas là, il faut repousser à l’année prochaine. C'est donc des grands programmes sur plusieurs années », explique Marc-André Parisien.

Néanmoins, il estime que cette technique, qui est déjà très utilisée dans l’ouest américain et en Australie notamment, gagnerait à être popularisée au Canada. « Un brûlage dirigé donne des avantages qu’on n’obtiendrait pas en faisant de la coupe ou d’autres manipulations », ajoute Marc-André Parisien.