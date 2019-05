Un enfant métis sur trois n’est pas assez préparé pour sa première année d’école

On est deux ou trois pas derrière nos voisins , déplore le parole-parole de la FMMFédération Métisse du Manitoba , André Carrier, guère surpris des résultats de la recherche.

Elle reflète la réalité des nations autochtones, qui peinent à rattraper leur décalage dans la société manitobaine, selon lui.

À la fin de la journée, le pourcentage d'enfants qui terminent l'école et poursuivent à l'université diminue. Si on n’est pas prêt au début, on ne sera pas prêt à la fin non plus. Le cycle de pauvreté est en continu.

André Carrier, porte-parole de la Fédération métisse du Manitoba