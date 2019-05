Le sommet économique des Grands Lacs éclipsé par les tarifs américains et l’ALENA 2.0

À l'agenda, les discussions portent sur le tourisme, l'industrie agricole, le secteur automobile et même les villes intelligentes. Mais dans les couloirs, c'est l'incertitude qui règne. Les délais dans la ratification du nouvel accord entre le Canada, les États-Unis et le Mexique (AEUMC) et le maintien des tarifs compromettent plusieurs projets économiques entre les États et les provinces en bordure du plus grand bassin d'eau douce au monde.

Il s’agit de la cinquième conférence des huit États et deux provinces de la région des Grands Lacs, mais la première à se tenir après les négociations de l’AEUMC. Le forum, qui réunit des élus, mais aussi des dirigeants d’entreprises, vise d’abord à mettre en oeuvre de nouveaux partenariats économiques. Les retards dans la ratification du nouvel accord commercial et le maintien des tarifs américains sur les exportations d'acier et d'aluminium mettent toutefois sur la glace plusieurs projets.

Sur place, une association américaine contre les tarifs commerciaux fait de la représentation auprès des élus et des dirigeants d’entreprises. Nous sommes dans une période critique. Nous sommes à ce point interdépendants que nous devons ratifier l’entente au plus vite , déclare la coprésidente de l’organisme, Angela Marshall Hofman. Nous ne sommes pas aveugles , ajoute-t-elle, nous savons qu’il faut régler la question. La coprésidente dit avoir fait le tour des États-Unis et constaté rapidement les impacts de ces tarifs sur le milieu agricole et les petites entreprises qui suspendent leurs projets d'expansion.

L’économie des Grands Lacs est la troisième plus grande en importance dans le monde. En plus de représenter 28 % du produit intérieur brut des États-Unis et du Canada, la région compte 46 millions d’emplois, dont 8 millions de travailleurs qui traversent la frontière quotidiennement.

Selon le consul canadien au Michigan, Joe Comartin, c’est dans cette région que les conséquences négatives des retards dans la signature du nouvel ALENA se font le plus sentir. Il y a beaucoup d’inquiétudes , indique le haut représentant. Quand vous êtes dans les corridors, vous constatez que toutes les discussions concernent les tarifs et le nouvel ALENA constate-t-il.

Les autres priorités du Canada dans la région, comme l’impact des changements climatiques ou la transformation de l’industrie automobile passent donc au second rang selon le diplomate.

Qui plus est, toutes les tribunes dont disposent les élus canadiens ne constituent qu’une nouvelle occasion de répéter l’urgence d’agir. Le ministre du Développement économique de l’Ontario, Todd Smith, martèle le même message devant ses homologues américains. Il faut que tout le monde comprenne les impacts négatifs , explique le ministre en entrevue avec Radio-Canada, et qu’il soit clair que ces impacts se font sentir des deux côtés de la frontière .

D’ici là, ajoute le ministre, l’Ontario rencontre un obstacle majeur dans ses relations avec les États-Unis. C’est plus difficile d’être ouverts aux affaires , résume Todd Smith.