Stockage de carbone : la centrale de Boundary Dam risque de ne pas atteindre sa cible

La technologie de captage et de stockage du dioxyde de carbone (CCS) de la centrale au charbon Boundary Dam risque de ne pas atteindre sa cible annuelle, soutient le président et directeur général de SaskPower, Mike Marsh. La centrale au charbon Boundary Dam, près d'Estevan, au sud-est de la Saskatchewan, a pour objectif de capter 800 000 tonnes de dioxyde de carbone par an.