Maman va à l'école : six mères monoparentales reçoivent une bourse

Six mères monoparentales qui ont effectué un retour aux études dans un établissement de la Commission scolaire De La Jonquière se sont partagé 4000 $ en bourse mardi.

L'aide financière est octroyée dans le cadre du programme Maman va à l'école, offert pour la première fois dans la région. L'objectif est de reconnaître la persévérance scolaire chez les mères qui veulent finir une formation.

Rehab Almakdesi, boursière

S'il y en a une, parmi les boursières, qui connaît bien l'effort, la persévérance et la résilience, c'est Rehab Almakdesi. La femme de 38 ans a perdu son mari durant la guerre de Syrie et est arrivée dans la région en février 2017. Elle a entrepris un programme de francisation cinq jours par semaine et aimerait devenir infirmière auxiliaire.

Rehab, 38 ans, est arrivée de Syrie en 2017. Elle aimerait devenir infirmière auxiliaire. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

J'aime continuer avec mes enfants. J’aime travailler fort pour mes enfants. J’aime apprendre le français pour mes enfants et communiquer avec le monde ici , dit la mère de famille.

Pour Ibrahim, Georget et Meriam, la bourse d'études de 1000 $ vaut bien plus que le montant lui-même.

Elle étudie fort et elle est bonne. Elle a été vraiment forte ces dernières années. Je suis très fier d'elle. Ibrahim Hajjar, fils de Rehab Almakdesi

Avec trois enfants, elle a vécu la guerre, les avions en deux jours, elle est forte , pointe la fille de Rehab, Georget.

Maman fait beaucoup de travail, elle fait tout le temps le ménage chez nous , renchérit Meriam.

Valérie Néron, boursière

Valérie Néron a eu une enfance difficile et a abandonné l’école en deuxième secondaire. La mère de trois enfants a décidé de poursuivre son rêve de devenir infirmière.

Manuel, 11 ans, Kassandra, 7 ans, et leur mère Valérie Néron Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Même si elle va l'école, elle est toujours là pour nous , confie Manuel, le fils de Valérie Néron.

Je sais qu'elle a travaillé fort, puis qu'elle est toujours là à nous aider dans nos devoirs. Elle a toujours le bonheur en dedans d'elle. Elle est motivée et persévérante , remarque sa fille, Kassandra.

Mélissa Laprise, boursière

Mélissa Laprise a appris avec beaucoup de bonheur qu’elle était admise au programme de cuisine. Elle aimerait devenir chef et avoir, un jour, son propre restaurant.

Ça m'inspire beaucoup pour plus tard, ce que je veux faire Charles-Olivier, fils de Mélissa Laprise

Les autres récipiendaires d'une bourse sont Sabrina Girard, Karine Boily et Valérie Dufour.

La programme Maman va à l'école a été créé il y a 10 ans par Paula Duguay. L'objectif est d'aider les mères, de les soutenir et de favoriser leur accès à l'éducation.

Les bourses sont remises à des mères monoparentales seulement, puisqu'elles font encore partie des familles les plus défavorisées.

Des recherches sont en cours dans le but de démontrer à quel point l’initiative change la réalité des familles.

