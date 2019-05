Rimouski victime de sa popularité pour les congrès

Rimouski a accueilli plus de 70 événements d'affaires et congrès en 2018, selon le bilan de la Société de développement économique de Rimouski-Neigette (SOPER).

Il s’agit d’une hausse par rapport à 2017. Selon le directeur de l’organisation, Martin Beaulieu, la Ville avait reçu une cinquantaine de ces événements l’année précédente.

La SOPER estime que ces événements ont généré des retombées directes de l'ordre de plus de 5,1 millions de dollars dans la région en 2018.

La tendance se poursuit en 2019. L’année 2020 est également presque bouclée, selon M. Beaulieu.

À un tel point que Rimouski est aux prises avec des problèmes de disponibilités pour les congrès, comme l'explique Jean Pouliot, président du conseil d'administration de la SOPER.

Le grand défi qu’on a, c’est d’essayer […] d’étirer la saison et peut-être d’aménager les dates. Jean Pouliot, président du conseil d'administration de la SOPER

Les congrès ont habituellement lieu quatre mois par année, en octobre et novembre et en mai et juin.

Dans son bilan annuel, la SOPER rapporte par ailleurs avoir investi 960 000 $ dollars dans 14 projets d’entrepreneurs régionaux. Ce montant est en baisse par rapport aux 1,3 million de dollars investis en 2017.

L’organisme a aussi accompagné 28 projets en milieu rural.

Par ailleurs, la SOPER a hérité d’un nouveau mandat en immigration en 2018. Elle doit maintenant assurer la coordination pour favoriser l’intégration des immigrants.

Pour ce qui est du tourisme, la plupart des sites touristiques ont vu leur achalandage augmenter en 2018.