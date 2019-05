Un Franco-Albertain en finale internationale de la Dictée P.G.L.

Pour Lawson Nzussuo, les dictées, c’est du sérieux. En prévision de la Dictée P.G.L., l’élève de 6e année a souvent pratiqué à la maison.

Je me réveillais tôt le matin et je faisais des pratiques régulières. On fait différentes sortes de dictées. Des fois, on fait des dictées qui viennent d'autres pays, pour découvrir de nouveaux mots de temps en temps.

Lawson Nzusso, élève de 6e année à l'École Notre-Dame de la Paix