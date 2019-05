Les résidents de l'Île de Hull contre le prolongement des heures d'ouverture des bars

Le 16 avril dernier, la Ville de Gatineau présentait un projet pilote pour étendre l'ouverture des bars du centre-ville de Hull d'une heure, soit de 2 h à 3 h. Le projet pilote, d'une durée de neuf mois, devrait commencer le 16 mai.

Ce qui m'inquiète, c'est de drainer une certaine population d'Ottawa. On va venir remplir les bars et on va développer probablement plus de bars et on va retomber dans ce que nous avions dans les années 1990 , a témoigné Blanche Roy, une résidente de l'Île de Hull.

On a parlé beaucoup de dérangements, d'inquiétudes par rapport à la sécurité. On a critiqué beaucoup aussi la validité de la consultation. Il y a un profond malaise avec la manière dont ça s'est déroulé et la validité du sondage en ligne , a rapporté le président de l'ARIH, Daniel Cayley-Daoust.

Les résidents rapportent que n'importe qui a pu voter dans le cadre de la consultation de la Ville, et même plusieurs fois.

Bill Clennett, militant et résident de Hull, indique qu' il est curieux que le conseil de ville essaie de miser, pour la revitalisation de son centre-ville, sur la consommation d'alcool entre 2 h et 3 h du matin .

Il n'y a pas vraiment d'avantages pour les citoyens d'allonger les heures. Bill Clenett, militant et résident Hull

Diversifier l'offre de services, les commerces dans le centre-ville, c'est ce qu'il faut pour revitaliser. Ça amènerait les familles et les fonctionnaires dans les rues du centre-ville et ça revitaliserait vraiment , a suggéré Mme Roy.

Le conseiller municipal Cédric Tessier a tenu à rassurer les citoyens, affirmant comprendre leurs inquiétudes.

Il y a eu des troubles sociaux, des crimes, du tapage nocturnes dans les années 90, mais là, ça fait 22 ans , a-t-il fait valoir, tout en rappelant que le taux de criminalité a diminué depuis.

M. Tessier a également rappelé que le conseil municipal a octroyé une somme d'argent pour le déploiement de policiers supplémentaires en cas de besoin.

Le projet pilote sera voté au prochain conseil municipal prévu la semaine prochaine.

Avec les informations de Pascale Langlois