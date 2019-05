Windsor distribue des sacs de sable pour les maisons riveraines à risque

Par contre, il n’y a pas de risque imminent selon la Ville. Il s’agit d’une mesure préventive.

Les résidents qui habitent au nord de Riverside Drive, du parc Goose Bay à l'est jusqu'à la limite de la ville de Tecumseh, peuvent ramasser des sacs de sable mercredi. Une preuve de résidence sera exigée pour recevoir les sacs.

À compter de mercredi, une station de sacs de sable sera installée au 9410 chemin Little River, entre midi et 20 h en semaine, et entre 9 h et 17 h le samedi.

Ce dépôt sera offert jusqu'au 22 mai, selon la demande.

Un membre du personnel sera sur place, mais il n'aidera pas à remplir les sacs. La Ville a demandé à toute personne intéressée à donner de son temps bénévolement à s'inscrire auprès du 311 en ligne.

Les autorités municipales continuent de surveiller les niveaux d'eau le long du lac Sainte-Claire, de la rivière Détroit et de la rivière Little.