John Horgan demande une enquête indépendante sur la hausse du prix de l’essence

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, a demandé à la Commission des services publics de mener une enquête pour identifier les causes de la flambée du prix de l'essence dans la province.

Dans une lettre envoyée à l’organisme de régulation indépendant mardi, John Horgan affirme que les résidents de la province, particulièrement ceux du Grand Vancouver et de l’île de Vancouver, sont « alarmés » par l’augmentation rapide du prix à la pompe des dernières semaines, bien qu’ils soient habitués à payer plus que le reste du pays.

« Ce que les Britanno-Colombiens ne comprennent pas et ne peuvent pas accepter, c’est une situation où l’écart continue de se creuser entre le prix de l’essence dans la province et ceux dans le reste du Canada, même si on soustrait l'effet des différences de taxes », écrit le premier ministre.

Historiquement, le prix du litre d’essence est entre 2,5 et 4 cents plus élevé à Vancouver qu’à Edmonton, indique John Horgan. Ce mois-ci l’écart frôle les 24 cents.

Depuis plusieurs semaines, les résidents du Grand Vancouver doivent débourser autour de 1,70 $ le litre pour remplir leur réservoir.

Les taxes ne sont pas en cause, selon John Horgan

Le chef de l’opposition libérale à Victoria, Andrew Wilkinson, critique le premier ministre pour sa gestion de la flambée des prix de l’essence depuis quelques semaines. Son parti a d’ailleurs fait installer un immense panneau publicitaire près du pont Alex Fraser, à Delta, où on peut lire « Blâmez John Horgan » au côté d’une photo du chef néo-démocrate.

Le Parti libéral de la Colombie-Britannique a fait installer des panneaux blâmant John Horgan pour le coût élevé de l'essence dans la province.

Andrew Wilkinson soutient que les taxes provinciales sont en bonne partie responsable du coût élevé de l’essence, ce que dément John Horgan.

Dans les trois derniers mois, le prix à la pompe a bondi d’environ 40 cents le litre dans certaines régions de la Colombie-Britannique, alors que la hausse de la taxe provinciale sur le carbone du mois dernier correspond à une augmentation d'un cent le litre.

« Les Britanno-Colombiens [...] méritent de savoir ce qui entraîne cette hausse additionnelle de 39 cents provenant des compagnies pétrolières », affirme John Horgan.

Plusieurs facteurs en cause

Si l’essence coûte plus cher en Colombie-Britannique qu’ailleurs au pays, c’est en partie parce que l’offre est limitée dans la province. Il n’y a que deux raffineries à travers tout le territoire. Pour compenser, le gouvernement importe du pétrole de l’Alberta, à travers le pipeline Trans Mountain, et de d’autres pays, dont les États-Unis.

D’autres facteurs influencent aussi le prix de l’essence, comme la force du dollar canadien et le temps de l’année.

John Horgan considère toutefois que cela ne suffit pas à expliquer la hausse récente. « Cela porte à croire que les producteurs ont des marges de profits nettement plus élevées pour l’essence qu’ils vendent dans le Grand Vancouver », soutient le premier ministre dans sa lettre.

Ce n’est pas acceptable. Les Britanno-Colombiens veulent des réponses. John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique

Le premier ministre demande à la Commission des services publics de la province d’enquêter sur la situation, notamment en demandant aux compagnies pétrolières « d’expliquer leurs prix ».

John Horgan a également annoncé mardi qu’il avait parlé à Justin Trudeau au téléphone lundi et que le sujet du prix de l’essence a été abordé. « Il a conclu qu’il demanderait à ses fonctionnaires d’étudier la situation », dit le premier ministre de la Colombie-Britannique.