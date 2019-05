Le Festival de la blague de Drummondville déplacé en septembre

La principale raison, c'est d'avoir plus de monde en ville, parce que durant les deux semaines de la construction, beaucoup de gens sont partis. Pour nous, c'est une possibilité de croître un peu plus intéressante , explique Simon Proulx, membre organisateur et chanteur guitariste des Trois Accords.

Selon ce dernier, ce festival d'humour est l'un des beaux au Québec. Même les humoristes qui y participent sont étonnés du fonctionnement et de l'endroit, soutient-il.

Cette espèce de décor dans la forêt, d'avoir une estrade, et c'est assez magique sur le bord de l'eau! Simon Proulx, membre organisateur et chanteur guitariste des Trois Accords

Les organisateurs du Festival de la blague de Drummondville. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

Avec des noms comme Peter Macleod, Katerine Levac, Phil Roy, Maude Landry, Rosalie Vaillancourt, Cathy Gauthier, Les Denis Drolet et « deux artistes secrets », la programmation est un mélange de relève et d'artistes plus établis qui souhaite également faire une place de choix aux femmes.

On a une belle représentativité cette année dans le festival. On est très heureux de ça. On a aussi des artistes de tout acabit comme Mike Paterson, qui est un être exceptionnel, un lutteur, un acteur et un humoriste anglophone qui essaye de faire de l'humour en français. Juste de le voir essayer, c'est drôle , mentionne le responsable de la programmation et batteur des Trois Accords, Charles Dubreuil.

Il y a énormément de gens qui ont énormément de talent. Je pense qu'il ne faut pas juste aller voir les gros noms qu'on connaît et qu'on voit tout le temps à la télé. Dans notre programmation, il y a plusieurs noms dont les gens n'ont probablement jamais entendu parler de leur vie et ils ne sont pas moins drôles que les autres sur l'affiche. Ils sont juste un peu moins connus pour l'instant, mais je peux vous dire que ça ne durera pas longtemps , résume Charles Dubreuil.

Le Festival aura lieu du 5 au 7 septembre à l'amphithéâtre Saint-François de Drummondville.