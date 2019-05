Un ancien détective de Vancouver fait l’objet de nouvelles allégations d'exploitation sexuelle

L'ancien détective de la police de Vancouver, James Fisher, en prison après avoir plaidé coupable de bris de confiance et d'exploitation sexuelle en lien avec un réseau de prostitution, fait l'objet de nouvelles allégations.

L'avocat Tom Arbogast, qui représente l'homme accusé d'être à la tête du réseau de prostitution en question, affirme que James Fisher aurait eu des contacts sexuels avec six des victimes de Reza Moasani, ainsi qu'avec une témoin-clé, avant, pendant et après le procès de ce dernier.

Tom Arbogast accuse également le détective d’avoir donné de l'argent aux filles et de les avoir encouragées à mentir aux policiers et au tribunal.

Selon lui, le détective aurait aussi aidé une des filles à ouvrir son propre réseau de prostitution en lui référant des prostituées et en lui vendant des informations policières. Ces allégations n'ont cependant pas été prouvées en cours.

Tom Arbogast a fait ces allégations lors des audiences pour libération conditionnelle de Reza Moasani, lundi.

Un premier aveu

L'an dernier, le détective James Fisher, qui avait alors 29 ans d'expérience au sein de la police de Vancouver, avait plaidé coupable à des accusations d'exploitation sexuelle sur deux victimes d'un réseau de prostitution sur lequel il enquêtait, celui mené par Reza Moazami.

Pour l'avocat criminaliste Peter Edelman, ce plaidoyer de culpabilité était déjà troublant.

C'est non seulement la conduite même par rapport aux victimes, mais c'est aussi une question de l'abus de confiance. Peter Edelman, avocat criminaliste

En 2014, James Fisher s’est vu remettre le prix de la sécurité communautaire et la prévention du crime pour son travail qui a mené au démantèlement du réseau de prostitution de Reza Moazami.

Un nouveau procès?

Quant à Reza Moazami, il a été reconnu coupable de 30 chefs d’accusations pour exploitation sexuelle, agressions sexuelles et proxénétisme. Il a reçu une peine de 23 ans de prison. Il fait appel de la décision.

Son avocat estime qu'il n'a pas eu droit à un procès juste et équitable.

Peter Edelman admet que lorsqu'un policier dit à un témoin de mentir en cours, il y a obligatoirement un effet sur le procès.

James Fisher n'était pas en cour lundi. Il n'a pas non plus répondu aux allégations et aucune nouvelle accusation n'a été portée contre lui.