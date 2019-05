Plante demande aux caisses de retraite de la Ville de cesser d’investir dans les combustibles fossiles

Valérie Plante et le président du comité exécutif, Benoit Dorais, ont envoyé une lettre aux comités de retraite les invitant à « modifier leurs politiques d’investissement et à se retirer des combustibles fossiles », ont-ils indiqué lors d’une conférence de presse mardi matin.

Mme Plante et M. Dorais précisent que ces comités sont autonomes et indépendants et que la Ville n’a aucun pouvoir de coercition sur eux. Il s’agit donc d’une invitation « symbolique ».

M. Dorais indique toutefois que les comités de retraite ont « assez bien accueilli » l’appel des élus.

Il existe deux caisses de retraite pour les employés de la Ville de Montréal : la caisse commune (qui fait fructifier les fonds de pension des cols bleus, des cadres, des pompiers, des fonctionnaires, des contremaîtres et des professionnels) et la caisse du Service de police de la Ville de Montréal. À elles deux, elles gèrent des actifs d’une valeur de 14,3 milliards de dollars.

La teneur de leurs portefeuilles n’est pas rendue publique et il n’est donc pas possible de savoir quel pourcentage de leurs avoirs est consacré aux combustibles fossiles.

M. Dorais a souligné que d’autres grands investisseurs, dont la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), font le choix de se retirer progressivement du secteur des hydrocarbures, sans pour cela renoncer à l’objectif de maintenir un rendement intéressant.

En 2017, la CDPQ a annoncé son intention d'augmenter de 50 % ses investissements sobres en carbone d’ici 2020, ce qui représentait une somme de 8 milliards de dollars.

Lundi, la mairesse Plante a annoncé une autre mesure visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire de Montréal, soit l’élimination totale du chauffage au mazout d’ici 2030.

Au début d’avril, elle avait également annoncé un programme d’achat de crédits de carbone pour compenser les émissions des voyages en avion des élus et des employés municipaux.