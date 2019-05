Le dépotoir d'Anticosti sera bientôt plein

Le dépotoir de L'Île-d'Anticosti pourrait être plein d'ici un an. La Municipalité voudrait une aide rapide du gouvernement du Québec pour composer avec cette situation.

La Municipalité de L'Île-d'Anticosti espère pouvoir bénéficier d'une partie des 20 millions de dollars, sur 5 ans, réservés dans le dernier budget provincial pour aider les communautés isolées avec le traitement et la disposition de leurs matières résiduelles.

Des fonctionnaires du gouvernement ont approché la Municipalité dans ce dossier, dit le maire John Pineault, qui attend maintenant plus de détails sur les modalités du programme.

Le maire de L'Île-d'Anticosti, John Pineault Photo : Radio-Canada

Notre dépotoir ici arrive en bout de vie, ça fait qu'il faut absolument qu'on fasse quelque chose. John Pineault, maire de L'Île-d'Anticosti

Le dépotoir se remplira encore plus rapidement cette année, car un ancien bâtiment de Port-Menier a récemment été détruit. [Le ministère de] l'Environnement ne veut pas que l'on brûle le bois parce qu'il y a de la peinture au plomb. [Si on le met] dans notre dépotoir, on va remplir notre dépotoir. Ça fait que l'on attend toujours des mesures , explique le maire.

Il estime que le dépotoir de l'île devrait être rempli au maximum d'ici environ un an, même si le bois du bâtiment en question est envoyé à l'extérieur de l'île.

