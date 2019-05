Inondations : « La menace n'est pas écartée », indique le maire de Gatineau

Des précipitations de 20 à 55 mm sont attendues jeudi et vendredi dans la région. Le niveau de la rivière des Outaouais pourrait ainsi remonter, d'ici la fin de la semaine, dans l'ouest d'Ottawa et de Gatineau, et stagner à l'est, selon les prévisions de la Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais.