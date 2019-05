Les sacs de plastique bannis du Val-Saint-François dès 2020

Les citoyens du Val-Saint-François seront appelés à changer leurs habitudes de consommation au cours des prochains mois. Les sacs de plastique minces à usage unique comme ceux fréquemment utilisés à l'épicerie seront bannis à Richmond, Valcourt, Windsor et dans l'ensemble des 15 autres municipalités de la MRC à compter de l'an prochain.

Le règlement qui entrera en vigueur en janvier 2020 a été adopté à l'unanimité par les 18 municipalités de la MRC. Une campagne sera lancée au cours des prochaines semaines pour informer les commerçants tandis qu'une autre aura lieu cet automne à l'intention des citoyens.

C'est sûr que pour certains, ça va bouleverser un peu leurs habitudes, reconnaît la chargée de projet en environnement à la MRC du Val-Saint-François, Anne Bouchard. Souvent, on pense à apporter des sacs réutilisables à l'épicerie, mais si on va à la pharmacie ou ailleurs, on n'a pas le réflexe de le faire. Il va falloir penser chaque fois qu'on désire acheter quelque chose d'apporter un sac.

La MRC s'est appuyée sur un règlement déjà en vigueur à la Ville de Brossard, sur la Rive-Sud, et n'exclut pas aller plus loin dans le futur pour protéger l'environnement sur son territoire.