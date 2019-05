« Jean Vanier a su exprimer ce que les gens vivent dans leur for intérieur » – Hubert Pantel

Hubert Pantel est membre de L'Arche Winnipeg. Il dit que même si Jean Vanier n'était pas en bonne santé depuis quelques temps, sa mort constitue un choc pour lui. « C'est une voix importante que l'on perd. C'est à nous maintenant de poursuivre son oeuvre et son message », témoigne-t-il.

Hubert Pantel en compagnie de Richard, membre de L'Arche Winnipeg, en 2017. Photo : Hubert Pantel

Une oeuvre que Jean Vanier a entamée en 1964 avec la création de L'Arche. « En fondant L'Arche, il a permis à des déficients intellectuels qui très souvent étaient enfermés dans de grandes institutions, d'avoir la possibilité de vivre en société dans des maisons et un contexte familial », rappelle Hubert Pantel.

M. Pantel a rencontré Jean Vanier pour la première fois en 1973. « J'étais rédacteur au journal La Liberté et j'avais fait un article sur l'ouverture de l'Arche Winnipeg », se souvient-il.

M. Pantel raconte que c'est grâce au message de Jean Vanier qu'il est allé travailler pendant six mois à l'Atelier de la rivière Rouge à Saint-Malo, un organisme d'aide aux personnes handicapées, après avoir quitté son poste au sein du journal francophone. Par la suite, il intègre la Fondation de foi et lumière.

« Ce que j'avais entendu de lui pendant une retraite d'une semaine à Gimli en 1973 m'avait profondément touché. C'était un nouveau regard sur le monde, sur la vie et les relations, alors j'ai pris cette direction sans savoir où ça allait me mener », indique-t-il. Près de trois décennies plus tard, Hubert Pantel dit ne rien regretter.

En 1990, il devient membre de L'Arche Winnipeg. Il affirme que le fait de côtoyer des personnes souffrant de déficience intellectuelle lui a permis de voir la vie autrement.

« Ce sont des gens qui ont une grande capacité à s'accepter eux-mêmes avec leurs talents et leurs défauts. On apprend qu'on est tous pareils, un mélange d'ombre et de lumière, de fragilité et de force », souligne-t-il.

L'Arche Tova Café sur l'avenue Regent à Winnipeg. Photo : Radio-Canada

En 2012, L'Arche Winnipe a inauguré L'Arche Tova Café dans le quartier Transcona, à Winnipeg.

Le restaurant situé sur l'avenue Regent ne désemplit pas depuis. « Ça donne l'occasion aux clients du café de rencontrer des personnes de L'Arche et d'autres personnes ayant un handicap intellectuel. Et depuis sept ans qu'on existe, il y a des relations exceptionnelles et des amitiés qui se sont créées », dit Hubert Pantel.

Fraser Fisher, un client de L'Arche Tova Café. Photo : Radio-Canada

C'est cet esprit de partage et d'échange qui a attiré Fraser Fisher à L'Arche Tova Café après avoir pris sa retraite, il ya quelques années. Lui et ses amis s'y retrouvent régulièrement.

Il apprécie le concept de ce café et voudrait le voir élargi à d'autres endroits de Winnipeg.

Aujourd'hui, L'Arche est présente dans 37 pays dans le monde. Hubert Pantel est persuadé que l'oeuvre de Jean Vanier va continuer à inspirer des gens pour des générations à venir.

« Il a su trouver les mots pour exprimer ce que les gens vivent dans leur for intérieur », dit-il. Une spiritualité qui est, selon Hubert Pantel, à la fois profonde et simple.