Les quotas de crabe sont attribués aux Îles-de-la-Madeleine

Pêches et Océans Canada a désigné les associations de homardiers qui bénéficieront de l'allocation de crabe des neiges de la zone 12 et 12F aux Îles-de-la-Madeleine.

Le Rassemblement des pêcheurs et pêcheuses des côtes des Îles touche 61 % du quota total de plus de 100 tonnes pour les deux zones.

Le Inshore Fisherman's Association of the Magdalen Islands récolte pour sa part 20 % de l'allocation totale.

L'allocation de quota est attribuée proportionnellement au résultat d'un sondage réalisé en avril dernier sur la représentativité des associations.

Sur les 325 homardiers madelinots de la zone 22, 275 ont rempli ce sondage.

Charles Poirier, le président du Regroupement des pêcheurs et des pêcheuses des côtes des Îles, Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Charles Poirier, président du Rassemblement des pêcheurs et pêcheuses des côtes des Îles se dit satisfait. On est très contents du résultat , commente-t-il. Ça va dans ce qu'on se pensait d'avoir. Nos membres [ne] nous ont pas désertés, ils ont voté pour nous autres.

Un dernier groupe nommé "Autre", pour les homardiers qui ne font pas partie des deux associations précédentes, récolte 19 % de l'allocation totale. Un tirage au sort auprès des 325 pêcheurs déterminera ceux qui pourront bénéficier de cette allocation.

Cédric Arseneau, directeur du bureau de secteur de Pêches et Océans aux Îles-de-la-Madeleine Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Selon Cédric Arseneau, directeur du bureau de secteur de Pêches et Océans Canada aux Îles-de-la-Madeleine, le Ministère a tenu compte de l'avis des pêcheurs qui ont participé à ce sondage. On a 78 pêcheurs qui ont inscrit le commentaire comme quoi l'allocation devrait être remise directement par Pêches et Océans Canada aux pêcheurs. À partir de ce moment-là, je pense qu'il fallait prendre acte de cette situation-là , estime-t-il.

L'Association des pêcheurs propriétaires des Îles-de-la-Madeleine, l'APPÎM, a décidé de ne pas participer au processus de Pêches et Océans Canada. Elle a refusé de commenter comme tel, mais a tenu à rappeler qu' elle ne partageait pas la décision du Ministère de revenir sur sa décision de 2018 d’allouer directement le crabe aux pêcheurs de homard pour le diriger vers les associations. Conséquente avec elle-même, elle a retiré son nom des associations destinataires .

La représentativité des associations au comité consultatif du homard de la zone 12 sera discutée plus tard, à l'automne 2019.

Avec les informations de Philippe Grenier