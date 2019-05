Prolongement du REM à Montréal : le président du RTC veut des explications

Alors que la Ville de Québec attend toujours le signal du gouvernement Legault pour confirmer la participation d'Ottawa dans le financement du réseau structurant, Québec confie le mandat à la Caisse de dépôt et placement d'étudier le prolongement du Réseau express métropolitain (REM) à Montréal.

« Nous autres, on a une patte en l'air par rapport aux modalités de financement de notre projet à Québec et là, on annonce des investissements à Montréal? », s'est étonné le président du Réseau de transport de la capitale (RTC), Rémy Normand, mardi, en marge de l'étude des résultats financiers 2018.

L'administration Labeaume dénonce depuis plus de deux mois le « déséquilibre » dans la répartition des sommes allouées pour le transport en commun.

La Ville de Québec estime que Montréal et ses environs reçoivent plus que leur part du gâteau, ce qui la prive de son financement pour son réseau structurant.

Deux trajets à l’étude

Le ministre des Transports, François Bonnardel, a annoncé en début de semaine l'étude de deux trajets de prolongement du REM d'une quarantaine de kilomètres qui devra être complétée en 2020.

Rémy Normand s'offusque de voir que le gouvernement Legault est en train de faire exactement ce qu'il reproche à Ottawa, c'est-à-dire de favoriser des investissements à Montréal au détriment des autres villes.

Ce que l'on s'apprête à faire, même si l'argent provient de la Caisse de dépôt, c'est de mettre beaucoup plus d'argent dans la région de Montréal, ce qui fait en sorte que le déséquilibre que l'on dénonce va s'accentuer encore plus. Rémy Normand, président du RTC

Toujours en pourparlers

Rémy Normand a peu de nouvelles des négociations en cours entre Québec et Ottawa pour boucler le financement du réseau structurant. « On n'a rien de concret », confirme-t-il.

Le gouvernement Legault exige un assouplissement des critères d'attribution des sommes fédérales pour le transport collectif qui favorisent Montréal dans leur forme actuelle.

En attendant de trouver une solution, il refuse de garantir la part des montants mis de côté par Ottawa qui sera allouée au projet de Québec.

Le député fédéral de Louis-Hébert, Joël Lightbound, affirme que les deux parties sont en négociations intensives. Il souhaite un dénouement avant la fin de la session parlementaire à Ottawa, fin juin.