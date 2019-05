En plus de la bourse SiriumXM d’une valeur de 10 000 $, le septuor a reçu de nombreux prix et récompenses, notamment une campagne publicitaire pour un album et l’enregistrement d’une vidéo par ICI Musique.

O.G.B. a remporté les faveurs du public et du jury devant l’auteur-compositeur-interprète Alex Burger et la formation P’tit Belliveau et les Grosses Coques.

La série de concerts des 23es Francouvertes s’est déroulée du 18 février au 6 mai sur les scènes du Lion d’Or et du Club Soda, à Montréal.