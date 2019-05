Procès Overby: la défense et la Couronne s'affrontent sur la notion d'intention

La défense et la Couronne ont présenté, mardi, leurs plaidoyers finaux au procès de Brett Oberby accusé de meurtre au deuxième degré , au palais de justice de Winnipeg. La question n'est pas de savoir si l'accusé a tué Christine Wood, puisqu'il a admis être responsable de sa mort. Il s'agit plutôt de déterminer s'il y avait une intention.

La défense a expliqué qu’il fallait établir « l’état d’esprit » de l'accusé au moment des faits. L’avocate de Brett Overby, Sarah Inness, a déclaré à plusieurs reprises que, si la mort de Christine Wood est tragique, son client « n'avait pas l'intention » de la tuer.

L’avocate a aussi rappelé que l’accusé, lors de son témoignage devant le jury lundi, a reconnu avoir tué la victime. « Ce n’est pas contesté ». Elle ajoute que la nature des blessures n’est pas le seul facteur à considérer, et a invité le jury à regarder tous les éléments dans leur ensemble.

Il a renoncé à son droit de garder le silence et a offert son explication [de ce qui s’est passé] du mieux qu’il a pu. Sarah Inness, avocate de la défense

Sarah Inness a plaidé que son client n’a pas minimisé ce qui s'est passé dans son témoignage, et note que, s'il avait voulu mentir, il aurait pu inventer un tout autre portrait, plus à son avantage. Elle assure qu’il a dit la vérité, même s’il a déclaré que ses souvenirs « sont imparfaits ».

La défense a également voulu montrer une « tendance à la violence » de la part de Christine Wood, qui avait « un autre visage » lorsqu’elle était sous l’emprise d’alcool ou de drogues. « Elle avait beau être petite et menue, elle était capable d’infliger des blessures à des hommes plus grands qu’elle. »

Christine Wood et Brett Overby posent ensemble sur cette photo le soir du 19 août 2016. Photo : Radio-Canada / photographie obtenue par la police

L’avocate est revenue sur l'enchaînement des événements au cours de la soirée du 19 août 2016 que Brett Overby et Christine Wood ont passé ensemble, et a parlé du « comportement provocateur » de la jeune femme.

Elle a notamment rappelé que, lorsqu’ils ont eu des relations sexuelles pour une deuxième fois ce soir-là, Christine Wood aurait alors retiré son préservatif à Brett Overby et celui-ci « s’est senti violé », dit-elle. « Il ne voulait pas avoir de relation non protégée avec elle. » La jeune femme aurait aussi frappé Overby et aurait brandi, à un moment, un couteau.

« Il y a eu beaucoup d’alcool [...] et les choses se sont passées très vite », résume-t-elle. Son client aurait alors « perdu le contrôle ».

La Couronne allègue « le mensonge »

De son côté, la Couronne réfute l’argument selon lequel les actions de Brett Overby résultent d’un état d’ébriété et de provocations.

Le procureur Brent Davidson a reconnu que l’accusé a admis « certaines choses » lors de son témoignage, mais il estime qu’au centre de cette affaire, il y a « le mensonge ».

Certaines personnes sont à la fois hypocrites et fallacieuses. Brent Davidson, procureur de la Couronne

Brent Davidson est revenu sur la longue enquête policière, après la disparition de Christine Wood, et a rappelé que Brett Overby a menti non seulement aux autorités, mais aussi à son entourage proche, niant connaître Christine Wood. Le procureur a souligné « la profondeur » de ses mensonges et le fait qu’il « semblait convaincant ».

Selon la Couronne, l’accusé n’aurait jamais eu l’intention de dire la vérité s’il n’y avait pas eu des éléments de preuve pour le rattacher à la victime.

Le corps de Christine Wood, 21 ans, a été retrouvé en juin 2017 dans un champ, près d'un an après sa disparition. La jeune femme, originaire de la Première Nation d'Oxford House, était de passage à Winnipeg lors de l'été 2016. Photo : Radio-Canada

La Couronne a aussi décrit la violence des blessures infligées à la victime. La semaine dernière, un médecin légiste avait mentionné la présence d’une dizaine de coups de couteau et de deux fractures sur son corps. Le pathologiste avait alors témoigné qu’au moins deux instruments - l’un tranchant et l’autre contondant - auraient causé ces blessures. Or, dans son témoignage, Brett Overby n’a parlé que d’un couteau de poche, relève la Couronne.

Brent Davidson est aussi revenu sur les actes méthodiques, selon lui, de l'accusé après la mort de la jeune femme : le fait qu’il l’ait enveloppée dans deux couches de plastique, la façon dont il a nettoyé son sous-sol et enterré la victime en dehors de la ville.

En terminant, la Couronne a invité les jurés à faire usage de leur « bon sens » pour juger du témoignage de l’accusé.

La parole est maintenant au juge Chris Martin, qui donnera ses instructions au jury mercredi matin. Les 12 jurés entreront alors en délibération.