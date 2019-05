Pierrette Ringuette scandalisée par la gestion du gouvernement Harper du dossier Henk Tepper

La sénatrice Pierrette Ringuette s’est battue corps et âme pour venir en aide au fermier Henk Tepper. L'homme a été emprisonné plus d'un an au Liban pour une histoire d’importation de pommes de terre contaminées. Des documents de la Cour fédérale démontrent que l'ancien gouvernement Harper craignait les répercussions légales dans cette affaire.

Pour moi, ce n’était pas une activité politique, c’était une activité humanitaire pour ramener M. Tepper chez lui avec sa famille , se rappelle la sénatrice. Elle déplore l’inaction du précédent gouvernement fédéral.

C’est scandaleux du gouvernement conservateur, mais je ne suis pas surprise. C’était l'attitude générale my way or no way. Pierrette Ringuette, sénatrice

En 2013, Henk Tepper a intenté une poursuite contre le gouvernement canadien, arguant qu’il n'avait pas assez agi pour protéger sa liberté. M. Tepper réclame 16,5 millions de dollars en dommages et intérêts. Une conférence préparatoire à ce sujet devait se tenir à Ottawa lundi.

Les documents laissent entendre que les agents du gouvernement étaient avertis de ne rien dire publiquement qui pourrait aider la cause de M. Tepper. On peut aussi y comprendre qu'une certaine irritation planait contre la sénatrice Pierrette Ringuette alors qu’elle tentait de garder cette histoire dans les médias.

Le cultivateur Henk Tepper dans son champ de pommes de terre en juin 2012 à Drummond, au Nouveau-Brunswick. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

J’ai eu plus d’information au début de la part de l‘ambassadeur algérien que de notre propre gouvernement, se souvient-elle, irritée. D’ailleurs, c’est l’ambassadeur de l’Algérie qui m’a signalé la présence dans le dossier de la GRCGendarmerie royale du Canada .

Pierrette Ringuette s'était à l'époque personnellement impliquée dans la lutte pour que Henk Tepper soit libéré de la prison et ramené au Canada.

Pour moi, l’important c’était de ramener à la maison M. Tepper. Pierrette Ringuette, sénatrice

J’ai utilisé tous les outils dans mon petit arsenal pour que ça se produise, incluant aller à Beyrouth rencontrer des ministres du cabinet libanais , relate Mme Ringuette. En compagnie du sénateur Mac Harb, elle a même rencontré le ministre de la Justice du Liban.

Cette photo de décembre 2011 montre l'entrée de la prison de Beyrouth, au Liban, où était alors détenu le fermier du Nouveau-Brunswick Henk Tepper. Photo : Reuters / Mohamed Azakir

Dans une déclaration de la défense mentionnée par CBC, le gouvernement affirme avoir fourni de l'aide diplomatique nécessaire incluant une dizaine de rencontres entre monsieur Tepper et des représentants du gouvernement canadien.

Pierrette Ringuette n'est pas surprise par les révélations contenues dans ces documents. Elle affirme qu'on lui a mis beaucoup de bâtons dans les roues lorsqu'elle menait la bataille.

Henk Tepper vit aujourd'hui librement au Nouveau-Brunswick, mais il ne peut quitter le pays puisqu'une notice rouge d'Interpol le vise toujours. Il possède la ferme Tobique Farms Operating Limited dans le DSL District de services locaux de Drummond, où il cultive entre autres des pommes de terre.

Aujourd’hui, je crois que c’est le début d’une série de révélations dans ce dossier-là qui est devant les tribunaux, lance la sénatrice avec espoir. J’ai bien hâte que ça se termine cette histoire pour M. Tepper.

Avec les informations de Kassandra Nadeau