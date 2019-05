Un comité étudiera les finances publiques albertaines

Le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, a annoncé mardi la création d'un panel d'experts pour étudier les finances de la province et arriver à l'équilibre budgétaire en 2022-2023.

C’était une des promesses phares des conservateurs. « Nous nous sommes engagés à balancer le budget sans augmenter les taxes », a rappellé Jason Kenney.

Le premier ministre a souligné que l’Alberta était la 2e province canadienne qui dépense le plus par habitant. « Nous devons faire des économies », a-t-il dit.

Pour aider les conservateurs à respecter leurs engagements, six experts en finances entameront une analyse profonde des finances et de l’économie de l’Alberta.

Ils auront la tâche d’identifier des domaines où il y a des dépenses « non essentielles » pour éviter le « gaspillage. »

Le ministre des Finances, Travis Toews, veut identifier les défaillances du système tout en assurant un maintien de la qualité de vie et des services de premières lignes.

Le panel est formé de : Janice MacKinnon, présidente : Janice MacKinnon est présidente du conseil d'administration d'Investissement de la Saskatchewan, présidente du conseil d'administration de l'Institut de recherche en politiques publiques et ancienne ministre des Finances du gouvernement de la Saskatchewan. « Il y a domaines où il y a beaucoup d’argent de dépensé, mais où on ne voit pas les bénéfices. L’Alberta dépense beaucoup, mais on ne voit pas nécessairement les résultats. C’est pourquoi nous allons attirer notre attention sur les dépenses », a-t-elle affirmé. Mike Percy, vice-président : Il est ancien député progressiste-conservateur et ancien doyen de l’École de commerce de l’Université de l’Alberta. Il était également le chef de cabinet du premier ministre Jim Prentice. Kim Henderson, membre : Elle a occupé plusieurs postes au sein du gouvernement de la Comlombie-Britannique. Bev Dahlby, membre : Il est directeur de recherche à l’école de Politiques publiques de l'Université de Calgary. Dave Mowat, membre : Dave Mowat est l'ancien président et chef de la direction d'ATB Financial. Jay Ramotar, membre : Jay Ramotar a occupé de nombreux postes de sous-ministre auprès de la fonction publique de l'Alberta.

Réactions

Le NPD a accusé les conservateurs d'utiliser le panel pour justifier les futures coupes du gouvernement.

Le député d'Edmonton-Beverly-Clareview, Deron Bilous a déclaré qu’il n’y avait aucun moyen d’atteindre l'équilibre budgétaire d’ici 2022 sans faire des coupes massives dans les services.

Ron Kneebone, professeur à l’École des politiques publiques de l’Université de Calgary, croit quant à lui que le panel aidera le gouvernement à atteindre ses objectifs.

« Il est composé de personnes compétentes non partisanes. Ils auront du pain sur la planche, mais le mandat qu’il leur a été confié est réalisable », a-t-il dit.

Selon lui, il est possible de couper dans des dépenses non essentielles pour atteindre l'équilibre budgétaire en 2022, et ce sans compromettre les services publics.

Le panel devrait rendre son rapport d’ici le 15 août.