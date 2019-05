La sortie d'Avatar 2 repoussée en 2021

La longue attente pour une suite à Avatar durera un peu plus longtemps que prévu. La sortie a été repoussée d'un an.

La compagnie Disney a présenté, mardi, ses plans pour les prochains films de la 20th Century Fox. Avatar 2, de James Cameron, sortira en salle en décembre 2021 au lieu de décembre 2020 comme prévu.

Les deux autres suites d'Avatar seront respectivement repoussées à 2023 et 2025.

Un certain nombre de films de la 20th Century Fox ont été retardés. Ad Astra, avec Brad Pitt, a été repoussé à septembre, tandis que The New Mutants a vu sa date de sortie passer de cet été à avril prochain.

West Side Story, de Steven Spielberg, prendra l'affiche en décembre de l'année prochaine.