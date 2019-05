Sept-Îles dévoile les plans du complexe multisports

Le nouveau complexe comprendra un aréna de 1500 places, un gymnase avec un terrain de soccer artificiel, plusieurs plateaux sportifs et une piste d'athlétisme.

Un tiers du projet estimé à 33 millions de dollars sera financé par la Municipalité. La Ville a entamé des démarches pour obtenir le reste du financement auprès des autres paliers de gouvernement.

Le nouvel édifice serait construit tout juste derrière l'Aréna Conrad-Parent, où se trouve actuellement un terrain de soccer.

La directrice du Service des loisirs et de la culture, Noémie Gauthier, précise que la deuxième phase du projet prévoit la destruction de l'aréna Conrad-Parent jugé désuet.

La directrice du Service des loisirs et de la culture, Noémie Gauthier Photo : Radio-Canada / Alix-Anne Turcotti

Ça devient de plus en plus difficile d'entretenir le lieu pour que ce soit sécuritaire et agréable pour venir pratiquer les sports.

Noémie Gauthier, directrice du Service des loisirs et de la culture