Médiathon de Radio-Canada 2019 : entièrement pour les élèves

« Le Médiathon est une formule qui permet à Radio-Canada d’appuyer un organisme communautaire dans sa campagne de financement et de contribuer à une cause qui va droit au coeur de notre communauté francophone, tant à l’urbain qu’au rural », explique Patrick Rey, premier chef des contenus pour Radio-Canada Manitoba.

Cette année, cette cause est celle des comités scolaires et de leurs projets pour améliorer la vie des élèves au sein des écoles.

Des exemples de projets École Taché : aménager un terrain de soccer

École Saint-Joachim : acheter des instruments de musique

École Lagimodière : obtenir un panneau d’affichage

Francofonds, un partenaire privilégié

Pour promouvoir les activités de financement des comités scolaires, Radio-Canada travaillera avec Francofonds tout au long des semaines à venir.

Les Manitobains auront donc l’occasion de mieux connaître le travail de Francofonds, qui célèbre ses 40 ans en 2019.

Francofonds, la fondation communautaire des francophones du Manitoba, gère les fonds scolaires des écoles françaises. La fondation est donc bien placée pour recueillir les dons des Manitobains.

Un comité scolaire, c’est quoi?

Les comités scolaires sont gérés par les parents et jouent un rôle essentiel dans la vie de l’école. Ils définissent des projets dont l’école a besoin et les mènent à bien avec l’appui de la communauté.

Ils réalisent ainsi des activités qui vont au-delà de la pédagogie, mais qui sont importantes pour le bien-être des enfants : embellir une cour d’école, avoir des classes flexibles, créer des activités culturelles, obtenir des ressources supplémentaires.

La Division scolaire franco-manitobaine compte 24 écoles françaises : 17 comités scolaires ayant un fonds avec Francofonds en font partie

9 de ces comités organisent des activités précises dans le cadre de cette campagne de financement

Les donateurs peuvent choisir le fonds du comité scolaire qu'ils veulent

Le Médiathon, c’est quoi?

« La formule du Médiathon, c’est pour nous une façon différente d’appuyer une cause, explique Patrick Rey. Pendant quatre semaines, Radio-Canada accompagnera les comités scolaires dans leurs activités, parfois en étant avec eux sur place, et en reflétant leur réalité sur notre site web, dans nos émissions de radio, dans les médias sociaux et au Téléjournal Manitoba. »

Suivez les activités du Médiathon avec Radio-Canada :

Le 8 mai : Lancement du Médiathon à l’émission Le 6à9, de 7 h à 8 h. Entrevues à L’Actuel et au Téléjournal Manitoba.

Le 23 mai : L’Actuel sera en direct à partir de 15 h 30, au Barbecue de l’École Pointe-des-Chênes, à Sainte-Anne.

Le 30 mai : Geneviève Murchison sera au Téléjournal Manitoba, en direct de la kermesse de l’École Christine-Lespérance.

Le 6 juin : L’Actuel et le Téléjournal Manitoba seront présents à la kermesse de Précieux-Sang et feront un tour d’horizon des campagnes de financement pour les comités scolaires.

Les principales activités des comités scolaires

Dans le cadre du Médiathon, 9 comités scolaires organisent des activités qui servent aussi de collectes de fonds.

Mercredi 8 mai

Concert du printemps à l’École Taché

Priorité du comité : terrain de soccer et support à vélo

Jeudi 16 mai

Concert à l’École Lagimodière, de Lorette

Priorité du comité : un panneau d’affichage

Jeudi 23 mai

Barbecue à l’École Pointe-des-Chênes de Sainte-Anne

Priorité du comité : une structure de jeux

Mercredi 29 mai

Kermesse et barbecue à l’École Lacerte

Priorité du comité : embellissement de la cour d’école

Jeudi 30 mai

Kermesse et barbecue l'École Christine-Lespérance

Priorité du comité : piste d’activité physique dans la cour d’école

Jeudi 30 mai

Concert d’harmonie à l’École Saint-Joachim de La Broquerie

Priorité du comité : instruments de musique

Mardi 4 juin

Barbecue au Collège Louis-Riel

Priorité du comité : activité périscolaire

Mardi 4 juin

Barbecue à l’École communautaire Gilbert-Rosset de Saint-Claude

Priorité du comité : affichage du nouveau logo sur la façade de l’école

Jeudi 6 juin