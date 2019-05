Une nouvelle salle de 13 M$ à la Maison de la culture de Gatineau?

La salle modulaire, sans fauteuils fixes, pourrait accueillir entre 400 et 500 personnes et s’adapter à la tenue de spectacles, de conférences ou de banquets. Selon la configuration choisie, le public pourrait y assister à un événement assis ou debout, en formule cabaret avec service de bar, par exemple.

C’est très rentable, ce genre de salle. Ce sont des équipements qui permettraient d’offrir d’autres services. Claude Beaulieu, président du conseil d'administration de la Maison de la culture de Gatineau

Selon le président du conseil d'administration de la MCG, Claude Beaulieu, ce projet permettra aux artistes de se produire dans une salle plus intime et, du même coup, bonifier l’offre culturelle dans la région.

L'industrie évolue. De plus en plus, on a des artistes qui nous disent remplir une salle de 860 personnes [la capacité de la salle Odyssée], ce n'est pas toujours évident, sourtout si on pense à nos artistes locaux , a soutenu M. Beaulieu.

Le président de la Maison de la culture de Gatineau Claude Beaulieu a annoncé le projet d'une nouvelle salle de 13 millions de dollars à la Maison de la culture de Gatineau. Photo : Radio-Canada

Ce dernier a précisé que l’étude de marché sur la rentabilité d'une telle salle est maintenant complétée et qu'elle s'avère « concluante ». Le projet, estimé à 13 millions de dollars, sera présenté très bientôt aux élus gatinois. Il nécessiterait une aide financière des trois ordres de gouvernements (municipal, provincial et fédéral) pour se concrétiser.

La bibliothèque Guy-Sanche pourrait aussi en bénéfier

Cet agrandissement pourrait s’arrimer à l’extension de la bibliothèque Guy-Sanche, située aussi à la Maison de la culture de Gatineau. Les conseillers municipaux Gilles Carpentier et Daniel Champagne ont d’ailleurs déjà donné leur appui aux deux projets.

Cette annonce survient alors que le taux de fréquentation de la MCG, évalué à à 87,3 %, a connu une année « record » en 2018.