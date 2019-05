Faute de bénévoles, il n’y aura pas de foire agricole à Saint-André cette année

Seule la journée familiale, qui a traditionnellement lieu le samedi, sera maintenue cette année, explique le maire de la communauté rurale de Saint-André, Marcel Levesque. L’événement est important pour la région, et ses organisateurs tenaient donc à maintenir une certaine présence.

Dans les derniers quatre ou cinq ans, on frise le 1200-1400 personnes par jour , assure Marcel Levesque, ajoutant que c’est un atout pour le tourisme dans la région. Selon le maire, la foire est encore rentable et aurait fait un surplus de 5000 $ en 2018.

On veut continuer ça, c’est le seul gros événement qu’on a dans l’année. Marcel Levesque, maire de la communauté rurale de Saint-André

Si les participants sont nombreux année après année à la foire agricole, les bénévoles se font plus rares. Ça fait quatre ou cinq ans que ça joue de même , ajoute Marcel Levesque. Auparavant, une dizaine de personnes siégeaient à l’exécutif de l’événement, mais cette année, seulement trois personnes se sont portées volontaires.