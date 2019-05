Le commissaire à l'intégrité n'enquêtera pas sur le congédiement de l’ancien sous-commissaire de la PPO

Le député néo-démocrate Kevin Yarde, qui a déposé la demande d’enquête, accusait le premier ministre d’avoir enfreint à la Loi sur l’intégrité des députés. Selon lui, Doug Ford a influencé la décision de renvoyer l’ex-sous-commissaire et se trouvait clairement dans une situation de conflit d’intérêts.

Dans ce cas-ci, le commissaire à l’intégrité affirme que M. Yarde n’a pas démontré comment le premier ministre a participé à la décision de renvoyer le sous-commissaire de la PPO, ni comment il aurait influencé des membres du cabinet ou de la Commission de la fonction publique.

Ouvrir une enquête dans ces circonstances serait comme aller à la pêche. David Wake, commissaire à l’intégrité de l’Ontario

Brad Blair soulevait des préoccupations quant à la nomination de Ron Taverner, un ami de longue date du premier ministre, à la tête de la PPO. Le commissaire à l’intégrité a enquêté sur cette embauche et a conclu que Doug Ford n’a pas enfreint la loi.

Après plusieurs mois de polémique, Ron Taverner a finalement retiré sa candidature, en mars dernier.

La ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, Sylvia Jones, dit appuyer et respecter la décision du commissaire à l’intégrité et s’indigne que l’opposition officielle s’acharne sur cette affaire.

Gaspiller le temps de ces agents indépendants, franchement, ça devient assez frustrant , a affirmé la ministre lors d'une mêlée de presse à Queen’s Park.

La cheffe de l’opposition, Andrea Horwath, a répondu que le commissaire comprend ses responsabilités et peut choisir d’enquêter ou non.

Mais que ce soit l’embauche de Taverner ou le renvoi de Blair, je crois que les Ontariens réalisent que le processus était louche , ajoute-t-elle.

L’avocat de M. Blair, Julian Falconer, n’a pas commenté la décision du commissaire à l’intégrité. Il espère que la poursuite en diffamation permettra de faire la lumière sur cette affaire.