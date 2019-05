Les résidents de Norwood Flats discutent de la création d’une association de quartier

Patrick Fortier est un résident de Norwood Flats. Il fait partie des organisateurs du rassemblement de mardi.

« C'est via des groupes sur les réseaux sociaux qu’on s’est rencontré avec un petit groupe de bénévoles après avoir participé à plusieurs conversations sur le groupe Facebook Norwood Flats », explique-t-il.

Selon lui, il y a déjà une demande au sein de la communauté des résidents du quartier pour la création d’un groupe pour les représenter.

« Il y a quelques associations qui travaillent à Norwood et Norwood Flats, mais il n’y a pas d’association de résidents comme telle. Je pense qu’il y a déjà beaucoup d’intérêt, on a reçu plus de dix courriels de gens qui veulent être ajoutés à notre liste de diffusion », note Patrick Fortier.

Bien que la réunion de mardi vise à sonder le terrain de façon officielle pour savoir si la demande pour la création d’une association de quartier est bien présente, il affirme que certains sujets sont déjà au cœur du débat dans le voisinage.

« Il y a plusieurs thèmes qui reviennent souvent comme la criminalité, l’infrastructure par rapport aux loisirs, la vitesse sur les routes résidentielles, puis toute la question du transport actif », souligne-t-il.

Toutefois, il n’est pas question de mettre la charrue avant les bœufs, aussi Patrick Fortier insiste sur la nécessité de faire les choses dans l’ordre pour créer l’association.

« On veut aussi faire une consultation publique pour permettre aux gens de donner quelles sont leurs priorités, mais c’est quelque chose qui viendra après qu’on s'est établi. S’il y a de l’intérêt ce soir, on veut établir un comité directeur pour pouvoir mettre en marche cette association », indique-t-il.

À écouter au 6 à 9 : Peut-être une nouvelle association de résidents de Norwood Flats

Il ajoute qu’il espère voir des personnes se porter volontaires pour donner de leur temps.

« Il faudra développer des règlements pour l’association puis mettre en place des élections pour le conseil d’administration. Il faudrait aussi développer un site web et une liste de diffusion », remarque-t-il.

Conscient de l’existence d’une communauté francophone au sein de Norwood Flats, Patrick Fortier souhaite que le nom de l’association ainsi que la majorité de son matériel de communication soient bilingues.

Les résidents du quartier sont invités à se réunir au Centre communautaire Norwood mardi à 20 h.