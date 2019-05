Le Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN) a tenu un débat, lundi soir, en vue des élections partielles du 13 mai . Les deux candidats en lice pour le poste de conseiller public, Chantal Londji Dang et Jean-Daniel Tremblay, ont dû répondre à une dizaine de questions provenant des parents et enseignants présents. Plusieurs de ces questions s'articulaient autour du rôle d'un conseiller public dans un conseil qui mêle écoles catholiques et laïques.

Pendant le débat d'une heure, les candidats ont eu à répondre à des questions telles que « comment comptez-vous faire la promotion de nos écoles publiques? » et « comment comptez-vous améliorer la collaboration entre les écoles publiques et catholiques? »

C'est un sujet qui touche des parents comme Heather Coleman, qui cherchent à faire fonctionner le système égalitaire qui existe au CSCN depuis 2017. Le conseil doit compter trois représentants du secteur catholique et trois du secteur public.

Jusqu'à très récemment, le système scolaire était très dominé par les écoles catholiques. Il y a du chemin à faire pour égaliser cela, historiquement. Je veux une voix forte pour le côté public de notre conseil. Heather Coleman, mère d'élève

« Je veux aussi que ça se passe dans un cadre de conversation entre les deux côtés, mais que pour qu'une bonne conversation ait lieu, il faut que nous ayons un représentant qui va vraiment parler pour nous », ajoute-t-elle.

Heather Coleman veut trouver des solutions pour améliorer le dialogue entre les écoles publiques et catholiques. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Brown

Lorsqu'un candidat se présente pour un poste public, il doit attester qu'il répond aux exigences des lois applicables, notamment de ne pas être de foi catholique romaine.

Les deux candidats confirment avoir attesté et promettent tous deux de représenter les parents du secteur public à l'aide d'une « voix forte ».

L’école publique francophone fait la promotion d’une éducation francophone basée sur les valeurs de la société canadienne. En Alberta, l’école publique accueille les élèves de toutes les croyances religieuses et autres. Elle offre une programmation laïque qui respecte la diversité culturelle et confessionnelle de tous. L’école catholique francophone fait la promotion d’une éducation francophone basée sur les valeurs et croyances catholiques en partenariat avec l’Église. En Alberta, l’école catholique offre un cours de religion et organise des activités liturgiques tout en respectant les croyances religieuses des élèves qui ne sont pas de foi catholique.

« Ce n'est pas une question de foi, mais plutôt une question de donner à l'élève ce qui lui revient, affirme Chantal Londji Dang. Il y a un clivage entre le public et le catholique et il ne faut pas attendre que les choses s'empilent. Il faut présenter les ressources partagées de façon bénéfique pour les deux. Les parents doivent s'impliquer et apprendre à connaître le système. »

Jean-Daniel Tremblay parle également de créer un dialogue entre deux communautés qui en forment une plus grande.

« On doit se parler et voir quels sont nos points communs, parce que nous sommes plus fort unis que séparés, dit-il. Les choses changent quand les gens s'impliquent. Il y a un gros bassin de population qui arrive et elle n'est pas uniquement catholique. On a avantage comme conseil scolaire à avoir plus d'écoles publiques à long terme, et pas au détriment des écoles catholiques. Ça donne une meilleure offre de service pour tous ces gens-là qui arrivent ici. »

Jean-Daniel Tremblay souligne qu'il faut identifier « les mécanismes en place » pour bien expliquer aux parents ce qu'est une école catholique versus une école publique.

Chantal Londji Dang ajoute que les parents devraient avoir « la liberté entière » de choisir l'école de leur enfant.

Pas l'unique défi

Aux yeux d'autres parents, comme Luc Dostie, la question « catholique-publique » ne devrait pas se trouver au palmarès des discussions. En tant que père et enseignant, il est plutôt préoccupé par la préservation du français dans les écoles, notamment à travers l'appui aux enseignants.

« On ne veut pas que le français disparaisse, ni dans les petites écoles ni dans les plus grandes. Dans certaines écoles, les enfants parlent tellement anglais que les classes ont presque l'air de classes d'immersion. On veut un appui des parents, peu importe s'ils sont catholiques ou laïques. Un enfant, c'est un enfant, peu importe d'où il vient », maintient Luc Dostie.

Pour répondre à cette préoccupation, Jean-Daniel Tremblay propose une stratégie améliorée pour recruter des enseignants, tout en défendant la qualité du français dans les écoles.

« Nos élèves s'expriment très bien dans les deux langues, même si parfois dans la cour de récréation, il y a de l'anglais. Est-ce que c'est à 100 %? Non, mais, on a quand même de bons résultats. Il faut continuer de promouvoir le français dans nos écoles, mais est-ce que c'est notre plus grand défi actuellement? Pas pour le moment », juge-t-il.

Chantal Londji Dang, elle, gravite plutôt vers la place du français dans les ressources officielles.

« Au niveau du français, ça me chicote que la loi scolaire ne soit pas traduite. Il y a un travail à faire au niveau de la publication des documents. J'aimerais aussi que le nouveau programme [scolaire de l'Alberta] soit complet et disponible en français », explique-t-elle.

Les candidats partagent quelques priorités comme celle de renforcer les liens entre les écoles du CSCN et le Campus Saint-Jean ainsi que celle d'améliorer l'infrastructure des écoles. Ils ont toutefois mis de l'avant des priorités distinctes.

Si elle est élue, Chantal Londji Dang souhaite « mieux représenter le visage multiculturel des enfants dans les écoles, tant en genre qu'en nombre ». Un de ses principaux objectifs est d'encourager les parents issus de l'immigration à s'impliquer dans le système scolaire francophone.

S'il est élu, Jean-Daniel Tremblay compte privilégier les services éducatifs comme la francisation et les programmes d'anglais comme langue seconde. Il mentionne aussi l'importance « d'éparpiller les écoles publiques et catholiques pour aller chercher une clientèle dans des quartiers qui n'ont pas été touchés ».

Les électeurs admissibles pourront voter le 13 mai, de 10 h à 20 h, dans 15 écoles du conseil scolaire. Des bureaux de scrutin seront aussi installés « dans certaines écoles catholiques, pour permettre à tous les non-catholiques de voter », rappelle le conseil scolaire.