De passage dans la région lundi, elle a précisé que son gouvernement procède actuellement à une analyse approfondie à ce sujet.

On travaille le dossier au Ministère, je suis très au courant. [...] On n'est pas prêts à annoncer quelque chose aujourd'hui, mais on y travaille fort , a dit la ministre.

Mme McCann a d'ailleurs rencontré les membres du Comité pour l'implantation d'une salle d'hémodynamie, lundi après-midi.

L'un des membres du comité, Gérald Henry, a affirmé que la ministre avait eu une écoute et une oreille comme [il n'en a] jamais vu d'une personne d'autorité .

On est en attente de ce que Mme McCann va nous dire. Elle nous a promis qu'elle allait nous revenir rapidement sur le dossier et qu'elle allait nous donner des réponses. Gérald Henry, membre du Comité pour l'implantation d'une salle d'hémodynamie à Rimouski

Suzanne Tremblay et Gérald Henry lors du point de presse du Comité pour une salle d'hémodynamie à Rimouski. (Archives) Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Le soutien des élus

M. Henry souligne que c'est la première fois que le comité obtient une rencontre directe avec un ministre de la Santé à ce sujet. Il ajoute que le front commun des élus de l'Est-du-Québec en faveur du dossier a beaucoup aidé à le faire cheminer.

Le député de Rimouski, Harold Lebel, a lui aussi assisté à la rencontre. Il estime que le contact est maintenant fait et que la discussion peut se poursuivre.

On a rencontré une ministre qui était à l'écoute, qui questionnait sur des points précis. Je pense qu'elle veut avancer dans ce dossier-là et garder le contact avec nous. Harold Lebel, député de Rimouski

L'un des principaux obstacles au dossier semble être le fait qu'il n'y a pas de chirurgien cardiaque à Rimouski qui pourrait opérer les patients en cas de complication. Le Comité souligne cependant que c'est le cas également à Trois-Rivières où une salle d'hémodynamie a été inaugurée en 2017.