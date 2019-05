David Desloges succède à Helder Duarte à la tête du Rouge et Or

Le Club de soccer féminin du Rouge et Or a trouvé son nouvel entraîneur-chef. Pilote des Élans du cégep Garneau durant douze ans, David Desloges hérite de la tâche de succéder au défunt Helder Duarte, unique entraîneur de l'histoire de l'équipe.

David Desloges en est conscient. Les chaussures de Helder Duarte seront très grandes à chausser. Fondateur du programme de soccer Rouge et Or, Duarte a été à la barre de l’équipe féminine de 1995 jusqu’à son décès soudain, le 21 février dernier. Son adjointe, Marie-Pier Bilodeau, assurait depuis l’intérim.

Helder était un collègue. Je connais, comme tout le monde l’a déjà souligné, son côté rassembleur très développé. S’il y a une chose dont j’aimerais m’inspirer de lui, c’est son côté humain , a expliqué David Desloges via communiqué de presse, mardi.

J’arrive avec mon bagage; certaines choses seront pareilles, certaines seront différentes, mais je veux garder en tête de toujours prioriser l’accomplissement de nos étudiantes-athlètes et les valeurs humaines.

David Desloges a guidé les Élans à douze titres provinciaux et six titres nationaux, entre 2005 et 2016. Photo : Courtoisie Cégep Garneau

CV bien garni

Il faut dire que Desloges arrive avec une feuille de route assez étoffée. Entraîneur depuis 28 ans, l’architecte de formation a guidé les Élans à la conquête de douze titres provinciaux et six titres canadiens en 12 ans à la barre de l’équipe, entre 2005 et 2016. En 2008, il a reçu de l’Association canadienne du sport collégial le titre d’entraîneur de l’année équipe féminin au Canada.

Ayant quitté les Élans pour des raisons personnelles à l’issue de la saison 2016, il dirigeait depuis 2015 les formations U9 à U12 féminin division 1 du Royal Sélect Beauport.

Selon moi, le poste d’entraîneur-chef du Rouge et Or est le plus important en soccer féminin à Québec. Je suis très fier de passer à la prochaine étape et très motivé par rapport à ce nouveau défi , s’est réjoui le nouvel entraîneur, mardi.

Ce dernier retrouvera dans sa nouvelle équipe bon nombre de ses anciennes joueuses.