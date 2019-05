Des jeunes atteints du VIH meurent en Saskatchewan, malgré la disponibilité de traitements

Des médecins de la province tirent la sonnette d’alarme. Le Dr Kris Stewart indique qu’il lui arrive trop souvent de voir des cas de patients atteints du VIH à qui aucun traitement antirétroviral n’a été donné. Un constat que partage l’un de ses pairs, le Dr Siddharth Kogilwaimath.

Nous voyons des jeunes mourir du VIH, alors qu’il s’agit d’un virus qui peut aujourd’hui être bien pris en charge dans plusieurs régions du monde. Dr Siddharth Kogilwaimath. spécialiste en maladies infectieuses au sein de l'Autorité de santé de la Saskatchewan

Le spécialiste indique qu’il est fréquent de rencontrer des personnes à l’hôpital qui sont à un stade avancé de la maladie. Faute d’avoir été traitées préalablement, ces personnes développent des infections opportunistes qui se présentent lorsque le système immunitaire est rendu trop affaibli par le virus, précise Siddharth Kogilwaimath.

Parmi les causes qui limitent l’accès à un traitement dans la province, Kris Stewart mentionne aussi le manque d’expertise de certains médecins oeuvrant dans les régions rurales de la Saskatchewan, souvent peu habitués à ce genre de cas.

Le chercheur spécialisé rappelle également la présence de préjugés dans le milieu médical. Selon lui, un patient atteint du VIH peut être pris en charge de façon moins urgente que s’il s’agissait d’un cas de cancer ou de diabète.

La Saskatchewan est la province où le taux de diagnostic du VIH est le plus élevé au Canada. En 2017, ce taux était deux fois et demie plus élevé que dans le reste du pays. En Saskatchewan, la transmission du sida s'opère via l'injection de drogues dans près de 70 % des cas.

Avec les informations de CBC