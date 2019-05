« C’est déplorable », tranche le président de l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement (APIGQ), Marc-André Martin.

Selon lui, ce manque d’expertise à l’interne est d’autant plus inquiétant que le pont Pierre-Laporte a été construit il y a 50 ans, en 1970.

On sonne l’alarme depuis des années. Les salaires offerts par le gouvernement sont insuffisants pour recruter et retenir des ingénieurs chevronnés.

D’ici 4 ans, le pont Pierre-Laporte devra subir d’importants travaux afin de changer l’asphalte du tablier qui se décolle actuellement par grandes plaques. Et c’est sans compter la charpente de la structure qui commence à montrer le poids des années.

Un rapport préparé par le consortium CIMA + / Tetra Tech à l’automne 2018 montrait des signes d'usure et de corrosion avancés sur certaines portions de la structure.

Le président du syndicat des ingénieurs se défend de mousser les intérêts de ses membres dans le dossier.

« Notre intérêt premier est d’assurer la santé et la sécurité de la population », tranche Marc-André Martin.

Des chiffres obtenus par Radio-Canada par le biais de la Loi d’accès à l’information tendent à démontrer la difficulté du MTQ à recruter des ingénieurs expérimentés.

Depuis 2012, le gouvernement a réussi à embaucher plus de 530 ingénieurs, mais à peine 15 % des candidats disposaient d’au moins 10 ans d’expérience.

Une situation qui devrait inciter le ministère à revoir sa grille salariale estime Mario Fafard, professeur titulaire au Département de génie civil et des eaux à l’Université Laval.

« Le MTQ offre probablement les moins bons salaires de toute l’industrie », tranche-t-il.

Selon lui, il faut cependant éviter de verser des augmentations généralisées. Il suggère plutôt de cibler les travailleurs expérimentés et de modifier les conventions collectives afin de pouvoir les attirer.

« Ce sont ces gens-là qui manquent au ministère des Transports », précise-t-il.

Au ministère des Transports, le porte-parole Guillaume Paradis assure que les travaux d’entretien du pont Pierre-Laporte sont menés par un personnel compétent.

« On s’occupe du pont et nos ingénieurs sont en mesure de le faire », tempère-t-il.

Selon lui, il importe cependant de bien planifier les prochaines interventions, puisque le pont avance en âge.

On ne va pas se faire reprocher d’être accompagné par les meilleures personnes sur la planète pour maintenir le pont Pierre-Laporte en fonction le plus longtemps possible.

Guillaume Paradis, porte-parole, ministère des Transports du Québec