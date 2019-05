Loretteville : les Chevaliers de Colomb cherchent un mécène

Depuis l’incendie de leur grange en 2014, les Chevaliers de Colomb de Loretteville entreposent les milliers d’objets qu’ils reçoivent pour leur marché aux puces dans un entrepôt de l’avenue Chauveau.

Or, après 5 ans de location à prix modique, le propriétaire de l’immeuble a d’autres projets pour sa bâtisse.

Sans amertume envers leur propriétaire, les Chevaliers se retrouveront sous peu à la rue.

« Si on n’a pas d’entrepôt à prix raisonnable, on va être obligé d’arrêter », déplore Alain Chassé, le responsable des communications pour le groupe.

Mission communautaire

Chaque printemps, depuis 40 ans, les Chevaliers de Colomb de Loretteville remettent de 30 000 $ à 60 000 $ à la communauté grâce aux ventes réalisées lors de leur marché aux puces.

Alain Chassé affirme que si les Chevaliers de Colomb devaient payer le prix du marché pour entreposer leurs biens, les profits du marché aux puces seraient engloutis.

« On a besoin d’un endroit sans faute pour le mois d’août, pour commencer à ramasser », explique-t-il.

Le groupe cherche donc une entreprise où un propriétaire qui désirerait les appuyer dans leur œuvre en accordant un prix réduit pour la location d’un futur entrepôt.

« C’est une question de survie pour l’événement », résume M. Chassé qui espère maintenant que son appel sera entendu de la part d’un particulier ou de la Ville de Québec.

Sortir de l’isolement

Dans l’entrepôt, une vingtaine de bénévoles s’affairent à empaqueter les items qui partiront ensuite pour le Colisée de Loretteville où aura lieu le marché aux puces.

Le responsable de l’entrepôt, Paul-Émile Fleury, souhaite de tout cœur qu’un partenaire se manifeste. Selon lui, le marché aux puces aide non seulement la communauté, mais aussi plusieurs membres de l’âge d’or qui y travaillent.

« C’est bon pour la société et c’est bon pour leur moral! Il y a du monde ici qui sont seuls. Ils s’en viennent ici et on forme une équipe », souligne M. Fleury.

Le marché aux puces des Chevaliers de Colomb aura lieu du 17 au 21 mai au Colisée de Loretteville.