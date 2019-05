Les élèves du Québec sont-ils tous égaux face aux examens du ministère?

La veille de son examen de français, la fille de Nathalie Drapeau est rentrée à la maison ébranlée.

L'élève en cinquième année du secondaire venait d'apprendre qu'ailleurs au Québec, des élèves pourraient passer leur examen avec un iPad muni d'un dictionnaire électronique. Certains élèves pourraient même rédiger leur examen sur le iPad, ce qui lui semblait profondément injuste.

Mme Drapeau a alors contacté le ministère de l'Éducation et a pu discuter avec un représentant au téléphone. Celui-ci lui a confirmé que des écoles utilisaient des iPad pendant les examens, et ce depuis quelques années, mais lui a assuré que selon des tests réalisés par le Ministère, tous les élèves disposaient de suffisamment de temps pour compléter l'épreuve.

Quand on utilise un iPad, nécessairement tu travailles plus vite, ne serait-ce que pour la recherche au niveau du dictionnaire , estime Mme Drapeau.

Nathalie Drapeau a envoyé une lettre à François Legault pour dénoncer ce qu'elle considère comme une injustice. Photo : Radio-Canada

Pour comparer les élèves du Québec entre eux, c'est l'examen du ministère qui demeure une référence. Alors peut-être que notre comparaison est biaisée. Nathalie Drapeau, mère d'une élève de secondaire cinq

Je ne comprends pas qu'ils aient tous le même examen, la même durée fixe, qu'ils seront tous évalués selon la même grille de pondération, mais qu'ils n'aient pas les mêmes outils , poursuit-elle.

Mme Drapeau souligne que pour les jeunes comme sa fille, l'apparence d'iniquité demeure, un point que le représentant du Ministère a admis ne pas avoir pris en considération.

Les élèves gaspésiens sont-ils désavantagés?

La mère de famille admet se poser sérieusement la question.

C'est certain que tu as des avantages quand tu envoies tes jeunes au privé, il y a plus d'outils, plus de moyens, mais pour moi, ça a toujours été clair qu'on restait en Gaspésie. Je vois l'équipe école ici qui travaille très, très fort et je trouve ça injuste , confie-t-elle.

Mme Drapeau se dit d'ailleurs blessée par certains commentaires observés sur un forum pour les élèves de secondaire cinq, qui compte 35 000 membres.

Certains commentaires disaient : vous avez juste à vous équiper comme du monde. Ce n'était pas dit comme ça, je suis plus polie. Nathalie Drapeau, mère d'une élève de secondaire cinq

Comme sa conversation avec le représentant du Ministère, quoique cordiale, n'a laissé présager aucun changement à venir, Mme Drapeau a envoyé lundi une lettre au premier ministre, François Legault.

Je pense qu'il faut pousser la réflexion et rassurer nos jeunes. Il faut s'assurer que tout le monde se voit sur la même ligne de départ dans la vie , soutient-elle.