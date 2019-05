L'étonnant récit d’adoption de Renée Hudon

Femme de radio et de télévision, Renée Hudon a entrepris à l'âge adulte une quête parsemée d'embûches pour connaître la vérité sur son d'adoption. Elle raconte sa véritable histoire dans un balado disponible sur ICI Première.

La série en cinq épisodes intitulée Les secrets de famille de Renée Hudon s’ouvre sur le récit initial de son adoption par ses parents Félix et Simone.

Elle avait été choisie par ces derniers qui avaient visité plusieurs pouponnières.

Renée Hudon Photo : Radio-Canada / Olivia Laperrière-Roy

« Je suis l’enfant de tête et de cœur de Simone et Félix », raconte avec conviction Renée Hudon dans ce balado animé par Claude Bernatchez.

Curieuse néanmoins, Renée Hudon cherchera à connaître ses origines.

À 33 ans, une confidence faite par un cousin la lancera sur une piste afin de retrouver ses parents biologiques.

Ses recherches la mèneront à 47 ans auprès de sa mère biologique, Irène, avec laquelle elle développera une relation affectueuse.

Elle trouvera aussi auprès de la pétillante Irène quelques réponses.

Extrait du balado «Les secrets de famille de Renée Hudon»

La quête de vérité

Renée Hudon avait déjà entamé des recherches, mais en préparant ce balado avec Radio-Canada, elle a découvert des documents inédits.

« Je voulais faire une recherche sérieuse et rigoureuse », lance-t-elle en entrevue avec Bruno Savard pour le Téléjournal Québec.



Elle voulait des preuves que son histoire est bien réelle.

Même si elle a cru à tort une partie de sa vie connaître l'identité de ses parents, elle n'aime pas parler de « mensonge ».

« C’était ce que je qualifierais “un mensonge obligatoire” de l’époque pour protéger l’équilibre de la petite. On ne voulait pas la troubler, on ne voulait pas l'inquiéter. »

Après cette dernière quête de vérité qui lui a fait connaitre l'identité de ses parents biologiques, elle se sent aujourd'hui « en paix ».

« Je n’ai plus rien à chercher, je suis apaisée. J’aurai 77 ans et je suis chanceuse de ne plus avoir d’inquiétude que les enfants adoptés portent parfois toute leur vie. »