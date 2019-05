Le Musée national des sciences et de la technologie a mal géré sa collection, selon le VG du Canada

« Plusieurs faiblesses », « manque de rigueur » et « défaut grave » : le Bureau du vérificateur général ne mâche pas ses mots en ce qui a trait à la gestion de la collection du Musée national des sciences et de la technologie, dans un rapport déposé en janvier et rendu public mardi.

Dans l’ensemble, nous avons constaté que les nombreuses faiblesses dans la manière dont la Société gérait, protégeait et préservait sa collection — son principal actif — une fois considérées ensemble, constituaient un défaut grave , affirme le vérificateur général Sylvain Richard dans son rapport.

La Société Ingenium est une société d'État qui gère trois musées à Ottawa : le Musée des sciences et de la technologie du Canada, le Musée de l’aviation et de l’espace du Canada et le Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada.

Parmi les problèmes soulevés dans le rapport, le Musée national des sciences et de la technologie louait des installations afin d'y entreposer une grande partie de sa collection ainsi que de nombreux objets, mais ceux-ci n’avaient pas encore été évalués, catalogués et intégrés à la collection.

Par ailleurs, malgré que le Musée eut accumulé un retard dans l'identification et la classification de ces objets à cataloguer, l'institution muséale n'a pas défini de plans pour réduire l’arriéré des objets à cataloguer ou pour mettre en œuvre le projet de rationalisation de sa collection , selon le rapport.

Agrandir l’image La gestion de la collection du Musée national des sciences et de la technologie est problématique, selon le vérificateur général. Photo : Bureau du vérificateur général/D’après les renseignements fournis par le Musée national des sciences et de la technologie

Le mauvais état des entrepôts menaçait grandement les objets, qui risquaient de se dégrader, de s’endommager ou de se faire voler. Rapport du vérificateur général du Canada

Ce risque restera élevé tant que la collection ne sera pas déménagée au cours des prochaines années dans le Centre de conservation des collections, qui est actuellement en construction. De plus, la Société n’avait pas satisfait à ses propres exigences de conservation, faisant ainsi peser un risque accru sur l’intégrité de la collection , ajoute le vérificateur général Sylvain Richard.

« Plusieurs faiblesses »

La gestion de la collection n'est pas le seul défi auquel le Musée fait face. Nous avons constaté que les méthodes de gestion organisationnelle de la Société comportaient plusieurs faiblesses , peut-on lire dans le rapport du vérificateur général.

Par exemple, le Conseil d’administration n’a pas reçu des renseignements complets sur les activités de gestion de la collection . Par ailleurs, le conseil d'administration n'aurait pas assuré la surveillance de la conformité du Musée aux lois, aux règlements et aux politiques qui visent à l’élaboration des expositions et des programmes publics, entre autres.

La scène de démonstrations du Musée des sciences et de la technologie du Canada après les rénovations (2017) Photo : Musée des sciences et de la technologie du Canada

Nous avons aussi constaté que la gestion des risques de la Société manquait de rigueur , poursuit le rapport. Parmi les constats, certaines stratégies d’atténuation [des risques] de la Société étaient vagues ou désuètes.

Selon le vérificateur général, les faiblesses décelées sont importantes parce que les risques qui ont été recensés par la Société menacent sa collection, les expositions et programmes qu’elle propose au public et d’autres secteurs d’activité .

Au cours de l’exercice 2017-2018, la Société Ingenium a consacré environ 47 millions de dollars à l’exploitation de ses trois musées, dont 34 millions de dollars ont été octroyés par le gouvernement fédéral.

Le Musée national des sciences et de la technologie a accepté les neuf recommandations formulées par le groupe qui a mené l’audit entre le 1er décembre 2017 et le 30 avril 2018.

