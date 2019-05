Énergie éolienne : l’Île-du-Prince-Édouard atteint un nouveau sommet

La production s’est élevée à 75 531 mégawatts-heures en février, ce qui surpasse largement le record précédent qui était de 67 850 mégawatts-heures établi en décembre 2018.

L’hiver a été exceptionnellement venteux et tous les parcs éoliens ont bien fonctionné, explique la gestionnaire des actifs énergétiques à la Société d’énergie de l’Île-du-Prince-Édouard, Heather MacLeod.

Les parcs éoliens produisent environ 24 % de l’énergie consommée par année dans la province, mais leur production varie selon la saison, précise-t-elle.

Les conditions météorologiques les plus propices surviennent durant l’automne et l’hiver. La production d’énergie éolienne peut plus que doubler durant ces mois comparativement aux mois où elle est à son plus faible.

Un nouveau parc éolien de 30 mégawatts doit entrer en service l’an prochain dans la province.

Avec les renseignements de Kevin Yarr, de CBC