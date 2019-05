L’usine de ferrochrome s’installera à Sault-Sainte-Marie

Le président et directeur général de Noront, Alan Coutts, explique que l’emplacement et l’environnement de Sault-Sainte-Marie sont favorables à l’installation d’une usine de production de ferrochrome.

Nous prévoyons que le processus de demande de permis environnementaux sera long et exhaustif , a-t-il déclaré. Cela nous permettra de nous engager pleinement auprès des citoyens de Sault-Sainte-Marie et des autres intervenants, tels que les groupes environnementaux et les Premières Nation.

Cette décision prouve ce que nous savions déjà : Sault Ste-Marie est un endroit idéal pour faire des affaires. Christian Provenzano, maire de Sault-Sainte-Marie

Le maire de Sault-Sainte-Marie, Christian Provenzano, s’est réjoui de l’annonce. Photo : Twitter/@MayorProvenzano

Notre gouvernement a promis d'ouvrir le Nord de l'Ontario aux affaires et à l'emploi , a déclaré Doug Ford, dans un communiqué de presse. Cette usine de transformation appellera la création de centaines d'emplois directs et indirects. C'est une excellente nouvelle pour tous les travailleurs qualifiés des secteurs des ressources et manufacturier de la région.

On estime à un milliard de dollars l’impact économique de l’usine.

Une fois ouverte, l’usine devrait employer entre 300 et 500 personnes directement, et plus de 1 000 indirectement par l’intermédiaire de fournisseurs et d’autres entreprises , indique la Société de développement économique de Sault-Sainte-Marie.

En juillet dernier, la minière avait éliminé les candidatures des villes du Grand Sudbury et de Thunder Bay.

Plus d'information à venir.