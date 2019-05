Réconciliation : retrait d'une statue du premier juge en chef de la C.-B.

Le premier juge en chef de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, Matthew Begbie, est une figure historique controversée en raison de son rôle dans la condamnation à mort de nombreux autochtones. Le conseil municipal de New Westminster, dans le Grand Vancouver, a voté mardi pour le retrait d'une statue à son effigie située devant le palais de justice de la ville.

La décision a été prise à la suite d’un débat portant sur la bonne façon de contextualiser l’héritage du juge Begbie et son rôle dans la pendaison injustifiée de six chefs de la Première Nation Tsilhqot'in, durant la guerre des Chilcotins en 1864.

Le retrait de la statue a finalement été approuvé par quatre membres du conseil municipal, alors que deux autres s’y sont opposées.

La motion, présentée par la conseillère Nadine Nakawaga, prévoit que la Ville de New Westminster « entame des discussions avec la nation Tsilhqot'in à propos de l’histoire et l’héritage du juge Begbie » et « trouve un endroit approprié pour la statue ».

Les statues publiques ne sont pas qu’un reflet de notre passé. Elles sont aussi une vision de l’avenir de notre communauté. Nadine Nakagawa, conseillère municipale de New Westminster

« Il faut le faire maintenant »

Le conseiller Patrick Johnstone a voté contre la motion. Il dit être pour le retrait de la statue de Matthew Begbie, mais il considère que la municipalité aurait dû donner la chance au public de s’exprimer davantage sur la question. « Il y a beaucoup de choses que les gens de cette ville voient sous différents angles », dit-il.

La majorité des conseillers croient toutefois qu’il est important d’agir le plus rapidement possible, notamment parce que les membres de la nation Tsilhqot'in ont demandé le retrait de la statue. « Je ne vois pas vraiment ce dont nous avons besoin de plus, affirme la conseillère Mary Trentadue. J’ai moi aussi des sentiments partagés sur le sujet, mais je crois qu’il faut parfois agir sans attendre. On ne peut pas attendre. Il faut le faire maintenant. »

La plupart des personnes venues s’exprimer sur la question lors de la réunion du conseil municipal étaient favorables à la motion, mais certains ont tout de même exprimé des réserves.

« Ce qui me dérange, c’est que c’est une motion qui divise, soutient le résident de New Westminster David Brett. Elle fait en sorte que ceux qui s’y opposent ont l’air d’être contre la vérité et la réconciliation. »

La décision de la ville survient deux ans après que le Barreau de la Colombie-Britannique ait choisi de retirer une statue du juge Begbie de son édifice, et un an après que la Ville de Victoria eut voté pour le retrait d’une statue de John A. Macdonald qui était installée devant l’hôtel de ville.

La guerre des Chilcotins

Matthew Begbie a été juge en chef en Colombie-Britannique pendant près de quatre décennies, dans un premier temps lorsque la province était encore une colonie britannique, puis lorsqu’elle s’est jointe à la Confédération à partir de 1871.

Pendant sa carrière, il a condamné 27 personnes à la peine de mort, dont 22 étaient autochtones.

Les historiens du 20e siècle dressent un portrait généralement positif du juge Begbie, mais son rôle dans le conflit qui a opposé les Tsilhqot'in à la colonie de la Colombie-Britannique en 1864 a fait l’objet d’un examen plus approfondi dans les dernières années.

Pendant ce qui est appelé la guerre des Chilcotins, six chefs de la nation Tsilhqot'in ont accepté de rencontrer les représentants du gouvernement colonial, croyant qu’ils allaient participer à des pourparlers de paix. Ils ont plutôt été arrêtés et pendus au terme d’un procès présidé par le juge Begbie.

En 2014, la Colombie-Britannique a présenté ses excuses à la nation Tsilhqot'in et a exonéré les six chefs autochtones. L’an dernier, le gouvernement fédéral les a exonérés à son tour et Justin Trudeau a participé à une cérémonie dans l’Intérieur de la Colombie-Britannique où il a présenté ses excuses.

