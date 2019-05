Frappe policière contre un réseau de trafic de stupéfiants dans la région de Trois-Rivières

La police de Trois-Rivières et la Sûreté du Québec (SQ) affirment avoir saisi d'importantes quantités de stupéfiants lors de perquisitions effectuées tôt mardi matin dans cinq résidences de Trois-Rivières.

L’opération antidrogue baptisée projet Paginer [...] visait notamment la tête dirigeante d’un réseau de distribution de stupéfiants bien organisé, qui opérait dans la région de Trois-Rivières, ainsi que d’autres suspects impliqués dans la vente et le contrôle des stupéfiants , indique la police de Trois-Rivières, par voie de communiqué.

À 5 h 30, une quarantaine de policiers de la police de Trois-Rivières ont perquisitionné les résidences, en compagnie de leurs collègues de la SQ. Un maître-chien a aussi participé à l’opération.

Sept personnes ont été arrêtées pour des accusations en lien avec le trafic de stupéfiants. Elles sont rencontrées par les enquêteurs et devraient comparaître en après-midi au palais de justice de Trois-Rivières.

Selon le bilan provisoire de la police, d’importantes quantités de métamphétamine, de cocaïne et de cannabis ont été saisies, en plus d’armes à feu et de véhicules.