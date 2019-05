Les pêches au hareng en Atlantique perdent une certification de durabilité

L’Association des producteurs de fruits de mer de la Nouvelle-Écosse a volontairement suspendu sa certification, la semaine dernière, au nom des 10 entreprises qui exploitent 11 senneurs, principalement dans le sud-ouest de la province.

Il n’a pas été possible d’obtenir des commentaires de l’Association au sujet de sa décision.

Les pêcheurs de hareng du détroit de Northumberland ont appris en avril que leur certification serait aussi suspendue. Des vérificateurs indépendants ont conclu que leur stock en déclin pouvait être considéré comme étant épuisé.

Enfin, la pêche effectuée par les membres de la Fédération du hareng du golfe de la Nouvelle-Écosse sera formellement suspendue à son tour le 8 mai.

Ces pêches au hareng faites à proximité de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse ont été les premières au monde à obtenir cette certification, en 2015.

De plus, les 19 senneurs de harengs du Groupe Barry à Terre-Neuve se sont retirés du programme de certification du Marine Stewardship Council plus tôt cette année. Des évaluateurs avaient prévenu l’entreprise qu’elle capturait trop de harengs de la biomasse du stock reproducteur au printemps.

Des débarquements de 20 millions de dollars en Nouvelle-Écosse

Les entreprises ont débarqué, en 2017, 37 000 tonnes de hareng qu’elles avaient capturées dans les eaux du plateau néo-écossais. Ces prises valaient environ 20 millions de dollars.

La suspension signifie que les transformateurs ne peuvent plus apposer sur leurs produits l’étiquette du Marine Stewardship Council qui indique aux consommateurs que la pêche est gérée de façon durable.

Plusieurs travailleurs saisonniers du Nouveau-Brunswick dépendent de la pêche au hareng pour compléter leurs heures admissibles à l'assurance-emploi. Photo : Radio-Canada

L’environnementaliste Katie Schleit, de la société de conservation Océans Nord, espère que la suspension du label va forcer l’industrie du hareng à prendre des mesures pour rebâtir le stock.

Les stocks de harengs du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et de la baie de Fundy sont faibles, mais stables, depuis plusieurs années, précise une porte-parole du ministère des Pêches et des Océans, Debbie Buott-Matheson. Les stocks ont connu un déclin durant les trois dernières années et ils sont probablement maintenant en état critique, selon de récentes données scientifiques, ajoute-t-elle.

Le fédéral a réduit le quota de hareng de 15 % en 2017 parce que le stock ne se rétablissait pas.

Mais le ministère maintient son appui au certifications écologiques des pêches canadiennes, souligne Debbie Buott-Matheson.

L’importance du hareng dans la chaîne alimentaire

Le hareng constitue un maillon essentiel de la chaîne alimentaire en milieu marin. Ce poisson se nourrit de zooplancton et sert lui-même de nourriture pour d’autres espèces de plus grande taille, comme le thon rouge de l’Atlantique, la morue, le flétan, certaines baleines et oiseaux marins.

Dans un récent rapport sur les pêches en Atlantique, le fédéral soupçonne qu’une diminution du zooplancton entraînée par le changement climatique est liée au déclin du hareng et d’autres poissons-fourrage.

Le stock de hareng peut aussi connaître des hauts et des bas importants. Il avait connu un essor dans le golfe du Saint-Laurent et une chute dans le plateau néo-écossais dans les années 80.

Réduction de l’effort de pêche en Nouvelle-Angleterre

Les autorités aux États-Unis ont annoncé une baisse de 70 % du quota de hareng dans les eaux de la Nouvelle-Angleterre pour la saison 2019.

Il s’agit d’une baisse d’environ 16 000 tonnes imposées aux fins de conservation de l’espèce.

Le hareng est l’appât de choix de l’industrie du homard du Maine.

Avec les renseignements de Paul Withers, de CBC