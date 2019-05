Les défis du nouveau maire de Trois-Rivières

Il ne faut pas oublier que le maire, c'est une voix parmi les autres dans un conseil municipal. Ce n'est pas un régime autoritaire, un conseil municipal , affirme le professeur de sociologie au Collège Laflèche, Daniel Landry.

Il estime que Jean Lamarche devra donc être capable de travailler en équipe afin de faire avancer des dossiers.

Jean Lamarche, le nouveau maire de Trois-Rivières, lors de son discours de victoire. Photo : Radio-Canada / Jérôme Roy

Dans deux ans, deux ans et demi, on va déjà être en campagne électorale. L'objectif pour Jean Lamarche, ce sera d'arriver avec des résultats concrets, de dire, par exemple : "J'avais une vision pour le Cap-de-la-Madeleine, voici les résultats auxquels je suis arrivé" , explique le professeur Daniel Landry.

Il croit que Jean Lamarche devra travailler sur le lien de confiance avec les conseillers municipaux, sachant que certains appuyaient ouvertement Jean-François Aubin durant la campagne électorale. Daniel Landry ajoute que l’idée est de ne pas reproduire une situation conflictuelle qu'on pouvait vivre davantage à l'époque d'Yves Lévesque .

Ginette Bellemare a pris les rênes de la Ville de Trois-Rivières durant environ 7 mois après le départ d'Yves Lévesque. Photo : Radio-Canada / Marilyn Marceau

En tant que mairesse suppléante, Ginette Bellemare a eu à prendre la relève à la tête de la Ville après l'arrêt de travail d'Yves Lévesque, en octobre.

Selon elle, le principal défi de Jean Lamarche sera effectivement le travail avec le conseil municipal.

Il faut travailler tout le monde ensemble à faire avancer la ville et je pense que c'est là le défi. Ginette Bellemare, mairesse suppléante à Trois-Rivières

Elle admet qu'il reste encore beaucoup de travail à faire notamment dans le dossier Vision zéro.

Ginette Bellemare affirme que Jean Lamarche lui a offert de travailler avec lui et qu'elle est prête à le guider autant qu'elle le pourra.

La conseillère du district de Richelieu rappelle qu'en novembre 2017, plusieurs nouveaux conseillers municipaux ont fait leur entrée à l'hôtel de ville avec une vision nouvelle, des façons de faire nouvelle, des projets, des engagements , ce qui a constitué un défi.

Les attentes d'organismes et élus de la région

Le député fédéral de Trois-Rivières, Robert Aubin, affirme qu’il est prêt à travailler main dans la main avec le nouveau maire élu. Nous avons déjà eu la chance de discuter de certains enjeux durant la campagne , a-t-il indiqué par voie de communiqué.

Il compte notamment travailler avec lui sur certains dossiers comme le train à grande fréquence (TGF) et la nouvelle aérogare.

Robert Aubin est toutefois très déçu du faible taux de participation à cette élection partielle. Moins de 38 % des Trifluviens sont allés voter.

Le député de Trois-Rivières, Robert Aubin (Archives) Photo : Radio-Canada

Au lendemain de l’élection de Jean Lamarche, la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCI3R) a aussi fait part des dossiers sur lesquels elle souhaite travailler avec le nouveau maire, comme le TGF, le développement de l’aéroport de Trois-Rivières et du parc portuaire.

Il a déjà démontré beaucoup d’intérêt envers les dossiers que la Chambre défend. Je suis persuadé que nos préoccupations économiques seront au cœur des actions de M. Lamarche et de ses conseillers , a déclaré le président de la Chambre, Marco Champagne, par voie de communiqué.

L'ex-candidate à la mairie en 2013 Sylvie Tardif, qui est coordonnatrice générale chez COMSEP, espère que l'expérience de Jean Lamarche, notamment avec l’organisme Point de rue, aura un impact sur ses décisions.

C'est quelqu'un qui est quand même sensible au milieu communautaire et [...] aux populations les plus démunies parce qu'il a travaillé avec ces populations-là , dit-elle.

Le nouveau maire Jean Lamarche sera assermenté le 17 mai à l’hôtel de ville de Trois-Rivières.