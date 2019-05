Inondation sur la route 111 : un groupe de citoyens demande au conseil municipal de Val-d'Or de faire pression

Le citoyen Christian Baril, à l'origine d'une pétition qui a récolté près de 2000 signatures, a exprimé son désir que le conseil municipal s'implique davantage. Il aimerait que les élus militent pour que les travaux soient effectués le plus rapidement possible dans le secteur situé non loin du carrefour giratoire à l'intersection des routes 111 et 117.

Cette portion de route est régulièrement inondée au printemps, ce qui crée des bouchons de circulation importants aux heures de pointe.

Le maire Pierre Corbeil a haussé le ton à plusieurs reprises lors de la période de questions, tout comme certains citoyens, visiblement excédés par une situation qui perdure depuis plusieurs années.

Les citoyens promettent de rester mobiliser

Christian Baril promet de continuer à suivre le dossier de près. On veut démontrer qu'il y a une volonté populaire, une volonté citoyenne puis après cela, oui, on va venir à la relance, poser des questions dans un certain laps de temps, souligne-t-il. On veut s'assurer qu'on arrive à un résultat à moyen terme.

Le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil, affirme partager la frustration des citoyens. Faut trouver une solution pour éviter qu'on se ramasse dans le même bourbier l'an prochain en 2020, mais faut travailler sur une solution qui est à plus long terme, qui aura un caractère plus permanent , a-t-il déclaré en marge de la séance du conseil.

Le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil. Photo : Radio-Canada / Thomas Dehaies

Il y a cependant des défis de taille à toute intervention dans le secteur, selon M. Corbeil. D'une part, le sol à une faible capacité portante et tous travaux perturberaient potentiellement la circulation sur une longue période. Comment on fait pour maintenir la circulation pendant la réalisation de travaux majeurs? Ce n'est pas quelque chose qui va se réaliser du jour au lendemain matin et qui va se faire ans heurts et sans difficulté , a-t-il affirmé.

La municipalité redoute par ailleurs que l'inondation de la route soit d'une telle ampleur cette année qu'il ne soit plus possible d'y circuler en véhicule. On est en mode contingence au moment où on se parle, a affirmé M. Corbeil en séance tenante. Qu'est-ce qu'on fait si on ne peut plus circuler en véhicule automobile normal?

Le maire a toutefois précisé que les véhicules d'urgence pourraient toujours continuer à emprunter cette route dans un tel cas de figure.