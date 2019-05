Le Myanmar libère deux journalistes de Reuters au coeur d'une mobilisation internationale

Wa Lone et Kyaw Soe Oo ont été assaillis par les médias en sortant de la prison de Rangoon où ils ont passé plus de 500 jours en détention.

Je suis un journaliste et je vais continuer [à travailler]. Merci à tous ceux qui nous ont aidés et soutenus, ici et à l'étranger, pendant ces jours où nous étions en prison.

Wa Lone